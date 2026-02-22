MotoGP | Test Buriram Day 2, Bezzecchi: “La moto è migliorata” [VIDEO]

La due giorni di test della MotoGP al Chang International Circuit di Buriram ha visto un Marco Bezzecchi in grande spolvero.

Il pilota dell’Aprilia ha chiuso in testa con tanto di record della pista thailandese, un record che apparteneva a Pecco Bagnaia e che risaliva al 2024.

Il “Bez” ha portato in testa la sua RS-GP26 con il crono di 1:28.668 (Bagnaia aveva girato in 1:28.700), diventando uno dei grandi candidati alla vittoria nella gara di domenica prossima in programma sempre a Buriram. Ecco cosa ha detto il riminese ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Buriram Day 2 MotoGP 2026

“Abbiamo lavorato bene, ci sono stati bei miglioramenti e sono contento. Le piste nei test sono fantastiche e le condizioni sono al top quindi manteniamo i piedi per terra, restiamo concentrati e analizziamo bene i dati che finalmente ne abbiamo tanti. La moto è migliorata: tutto quello che abbiamo provato aveva un aspetto positivo, non tutto era sempre meglio ma abbiamo trovato cose interessanti. Non ci è riuscito al massimo ‘calmare’ la moto, mi aspettavo leggermente di più ma nel corso delle giornate è sempre andata a migliorare. Dobbiamo continuare su questa direzione ma ancora non basta.”

Foto: Valter Magatti





