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MotoGP | GP Ungheria: Marquez torna al successo: gli highlights [VIDEO]

Il nove volte iridato della Ducati si porta a "casa" la 100esima vittoria in carriera

di Alessio Brunori7 Giugno, 2026
MotoGP | GP Ungheria: Marquez torna al successo: gli highlights [VIDEO] MotoGP | GP Ungheria: Marquez torna al successo: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Ungheria Balaton Park – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti del Gran Premio d’Ungheria classe MotoGP.

A vincere Marc Marquez, che torna al successo in una gara “lunga” della domenica, non gli accadeva da 266 giorni, Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano 2025.

Per Marquez si tratta della 100esima vittoria in carriera, 74sima in MotoGP, centesima anche per la Ducati. Sul podio Pedro Acosta che ha battagliato a lungo con il connazionale della casa di Borgo Panigale e Pecco Bagnaia, quest’ultimo al terzo podio consecutivo dopo quelli di Barcellona e del Mugello.

La gara è stata caratterizzata da un incidente allo start, quando Jorge Martin ha sbagliato la staccata alla prima curva facendo uno “strike” che ha coinvolto il team-mate Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Fortunatamente nessun pilota ha riportato gravi conseguenze.


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