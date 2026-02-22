MotoGP | Test Buriram Day 2, Bagnaia: “Pronti a iniziare a lottare” [VIDEO]

Pecco Bagnaia dopo l’ottimo test di Sepang arrivava a Buriram con un grande punto interrogativo. Lo scorso anno il test thailandese fu traumatico e da lì iniziarono i suoi problemi.

Quest’anno la musica sembra cambiata, la Ducati Desmosedici GP 26 è più “vicina” al suo stile di guida e il due volte iridato della MotoGP è fiducioso dopo la due giorni di test svolta al Chang International Circuit, dove la settimana prossima inizierà il Motomondiale 2026.

Ecco cosa ha detto il pilota di Chivasso (che il prossimo anno correrà al 99,99% con Aprilia, manca solo l’annuncio, ndr) che ha parlato anche delle scelte aerodinamiche dei piloti Factory Ducati.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Buriram Day 2 MotoGP 2026

“Sono stati 5 giorni veramente positivi, buoni (parla anche dei test di Sepang, ndr). Siamo pronti a iniziare a lottare per la stagione.” – ha detto ai microfoni di Sky Sport – “Oggi purtroppo avevamo in mente di fare una simulazione di gara completa ma c’è stato un piccolo intoppo che mi ha costretto a fermarmi, ma niente di preoccupante. Però per il resto siamo soddisfatti, abbiamo provato tutte le gomme, tutto quello che c’era da provare tecnicamente e sono soddisfatto. Sul time-attack ho fatto un buon giro. Purtroppo non sono riuscito a sfruttare il terzo settore come avrei voluto, ma niente di che, sono contento comunque dell’1:28 che credo sia mezzo secondo più veloce del best lap che ho fatto nei test dell’anno scorso. Quindi un passo in avanti.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Buriram 2025 Vs 2026

“Questo era stato un test molto difficile per me lo scorso anno, meno quest’anno. La moto mi piace molto, mi sento più comodo: riesco a frenare ed entrare meglio. Ha ancora delle zone dove possiamo lavorare bene, però tutto sommato è migliorativa.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Aerodinamica Ducati GP 26 Test Buriram MotoGP 2026

“Penso che le scelte siano condivise da tutti i piloti della GP26, le vedrete alla prima gara.”

Foto: Valter Magatti





4.6/5 - (43 votes)