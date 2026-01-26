MotoGP | Quartararo, ultimatum a Yamaha

Fabio Quartararo ha voglia di tornare a vincere, o quantomeno lottare sempre per posizioni di vertice. L’iridato 2021 della MotoGP, ha lanciato una sorta di ultimatum alla Yamaha e se la nuova V4 non sarà competitiva si guarderà intorno.

Il pilota di Nizza dopo un primo approccio negativo al V4, provato nei test, si è ricreduto dopo aver parlato con l’ex braccio destra di Gigi Dall’Igna (Ducati), Max Bartolini e aver avuto delle rassicurazioni sulla competitività della moto e sull’impegno dei giapponesi.

Da tempo è stato fatto un grande investimento per portare le menti ed uno dei nuovi acquisti chiave per Quartararo è stato proprio Bartolini.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Ultimatum Yamaha MotoGP 2026

“Con Max (Bartolini) ho avuto una grande connessione fin dal primo giorno. Ho fatto un viaggio in macchina di sette ore solo per avere un incontro di tre ore con lui – ha detto il francese ai microfono di MotoGP.com – Mi ha risposto tutto quello che volevo ed è riuscito a farmi passare dal non credere nel progetto a crederci. Non ha detto che saremmo tornati subito al top, ha detto che avevamo bisogno di tempo perché sapevamo anche che la mentalità giapponese è più lenta di quella europea, soprattutto di quella italiana. L’unica cosa che può convincermi è poter salire sulla moto e sentire che sono veloce e che mi sto divertendo. Quando ho firmato per quest’anno e il prossimo, l’obiettivo era riportare buoni risultati alla Yamaha, ma ora voglio pensare solo a me stesso e ai miei obiettivi”, ha concluso Quartararo.”