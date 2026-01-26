In evidenza

MotoGP | KTM Factory e Tech3 2026, presentazione in streaming [VIDEO]

Saranno svelate le RC16 di Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Vinales

di Alessio Brunori26 Gennaio, 2026
MotoGP | KTM Factory e Tech3 2026, presentazione in streaming [VIDEO]

Saranno presentati martedì 27 gennaio alle ore 10:00 il Red Bull KTM Factory Racing e il Red Bull KTM Tech3 che affronteranno il Campionato del Mondo MotoGP 2026.

Dopo un inverno breve e impegnativo, Red Bull KTM Factory Racing e Red Bull KTM Tech3 sono pronti a mostrare i loro colori.

Confermata la line-up di entrambi i Team. Pedro Acosta e Brad Binder guideranno le RC16 del Team interno, mentre il nostro Enea Bastianini e Maverick Vinales quelle del Team Tech3, che ricordiamo sarà capitanato da Guenther Steiner, ex Team Principal Haas di F1 e che dal 1° gennaio 2026 è il nuovo capo e comproprietario del team Red Bull KTM Tech3 in MotoGP.

La presentazione potrà essere seguita a partire dalle ore 10:00 sul nostro sito dove seguiranno interviste ai piloti.

