MotoGP | Test a Mandalika per i piloti VR46

I piloti della VR46 Riders Academy saranno in pista a Mandalika per una due giorni di allenamento in sella a moto stradali.

Il test è in programma il 27 e 28 gennaio e saranno presenti Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Luca Marini. in pista anche Andrea Migno. I piloti saranno seguiti tecnicamente da Matteo Gabarrini.

L’obiettivo di questo test è quello di riprendere confidenza con la pista prima del primo test ufficiale in programma dal 3 al 5 febbraio al Sepang International Circuit.

Le moto saranno Ducati per Bagnaia, Morbidelli e Di Giannantonio, Aprilia per Bezzecchi e Honda per Luca Marini. Il test sarà anche fisico, visto il clima molto simile tra Indonesia e Malesia.

