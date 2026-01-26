MotoGP | Test a Mandalika per i piloti VR46
Presenti Bagnaia, Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi e Marini
di Alessio Brunori26 Gennaio, 2026
I piloti della VR46 Riders Academy saranno in pista a Mandalika per una due giorni di allenamento in sella a moto stradali.
Il test è in programma il 27 e 28 gennaio e saranno presenti Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Luca Marini. in pista anche Andrea Migno. I piloti saranno seguiti tecnicamente da Matteo Gabarrini.
L’obiettivo di questo test è quello di riprendere confidenza con la pista prima del primo test ufficiale in programma dal 3 al 5 febbraio al Sepang International Circuit.
Le moto saranno Ducati per Bagnaia, Morbidelli e Di Giannantonio, Aprilia per Bezzecchi e Honda per Luca Marini. Il test sarà anche fisico, visto il clima molto simile tra Indonesia e Malesia.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | Quartararo, ultimatum a Yamaha
Il francese vorrebbe tornare competitivo con la casa dei Tre Diapason, ma se ciò non accadesse sarebbe pronto ad andarsene già nel 2027
Fabio Quartararo ha voglia di tornare a vincere, o quantomeno lottare sempre per posizioni di vertice. L’iridato 2021 della MotoGP,
MotoGP | Aldeguer salta i test di Sepang
Il pilota del Gresini Racing si era infortunato all'Aspar Circuit
Fermin Aldeguer salterà i test di Sepang a causa della frattura al femore rimediata mentre si allenava sul circuito di
SBK | Test Jerez: Bulega chiude in testa, Rea in pista come tester Honda
Quattro Case nelle prime cinque posizioni
Nicolò Bulega su Ducati è stato il più veloce nella seconda e conclusiva giornata di test Superbike sul circuito di
MotoGP | Valentino Rossi rinnova il legame con Yamaha
VR46 Racing Apparel lancia le collezioni Ambassador e Heritage: Valentino Rossi Brand Ambassador globale
VR46 Racing Apparel e Yamaha annunciano l’inizio di una partnership pluriennale che apre un nuovo capitolo nel rapporto tra Valentino
MotoGP | Bagnaia e Marc Marquez con Dindo Capello a bordo di Audi RS e-tron GT performance [VIDEO]
I due piloti ufficiali Ducati MotoGP si sono alternati al volante del bolide da 925 CV
Pecco Bagnaia e Marc Marquez hanno avuto l’occasione di provare l’Audi RS e-tron GT performance, l’auto di serie più potente
MotoGP | Jorge Martin salterà i test di Sepang
Il #89 dell'Aprilia ha subito due operazioni nelle ultime due settimane
Poco meno di una settimana fa Jorge Martin è stato protagonista insieme al suo team-mate Marco Bezzecchi della presentazione della
MotoGP | Trackhouse Racing 2026, Fernandez: “Voglio divertirmi”
Lo spagnolo punta a ripetere i grandi risultati del finale di stagione 2025
Raul Fernandez dopo aver chiuso in crescendo la stagione 2025, è pronto a tornare in sella per il suo quarto
MotoGP | Trackhouse Racing 2026, Ogura: “Il primo test sarà molto importante”
Il #79 non ha un obiettivo specifico per il 2026, ma vuole dare il massimo in tutte le gare
Seconda stagione in MotoGP per Ai Ogura, con il pilota giapponese che è stato protagonista della presentazione del Trackhouse Racing
You must be logged in to post a comment Login