MotoGP | GP Australia, doppio long-lap per Bezzecchi

GP Australia Phillip Island Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi dovrà scontare un doppio long lap penalty nella gara “lunga” della domenica del Gran Premio d’Australia.

A deciderlo lo Stewards Panel, che ha penalizzato il pilota dell’Aprilia per aver causato l’incidente nella gara domenicale di Mandalika, dove ha coinvolto l’incolpevole Marc Marquez, finito sotto i ferri per operare la scapola destra e che dovrebbe aver concluso in anticipo la stagione (rischia anche di saltare i test di Valencia, ndr).

La penalità è stata data esattamente per “aver creato una situazione di pericolo e aver causato una caduta”. Bezzecchi arriva lungo, tocca Marquez da dietro e lo butta a terra. Un errore evidente, riconosciuto dallo stesso pilota dell’Aprilia, che si era scusato subito dopo la gara.

