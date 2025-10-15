MotoGP | GP Australia 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi15 Ottobre, 2025
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Phillip Island – Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island dove, a partire dalle 7:00, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Australia. Tra i piloti presenti, ci sarà l’idolo di casa, Jack Miller e Diogo Moreira, fresco di annuncio con il team LCR. Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!
DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP AUSTRALIA DALLE 7:00
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | GP Australia, Bagnaia: “Phillip Island circuito spettacolare”
Il tre volte iridato della Ducati: "L'obiettivo è tornare ad avvicinarci alle stesse sensazioni che avevamo in pista a Motegi"
GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia dopo la debacle del weekend indonesiano di Mandalika, arriva a
MotoGP | GP Australia, Di Giannantonio: “Arriviamo con molta carica”
Il #49 del VR46 Racing Team: "Penso che il weekend dell'Australia sia uno dei più belli dell'anno"
GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha un feeling particolare con il
MotoGP | GP Australia, Morbidelli: “Phillip Island è una pista che mi piace molto”
L'italo-brasiliano punta a tornare protagonista nella terra dei canguri
GP Australia Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli arriva in Australia dopo il difficile
MotoGP | GP Australia: Marini punta al podio
Il pilota pesarese della Honda: "Si torna al lavoro con la stessa concentrazione degli ultimi round"
GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Reduce da un weekend solido in Indonesia, Luca Marini arriva in
MotoGP | GP Australia, Bastianini: “So già che dovrò lottare”
Il #23 della KTM: "Phillip Island è una pista davvero bella, ma di solito c'è molto vento"
GP Australia Phillip Island KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini dopo le ultime gare al di sotto delle aspettative,
MotoGP | GP Australia, Bezzecchi: “Darò il massimo”
Il pilota dell'Aprilia è reduce dal weekend dai due volti di Mandalika
GP Australia Phillip Island Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi arriva in Australia dopo un weekend vissuto tra alti
MotoGP | Ufficiale: Diogo Moreira in Honda LCR
Il pilota brasiliano affiancherà Johann Zarco in sella alla RC213V
MotoGP LCR Honda – Diogo Moreira passa in MotoGP e correrà nelle prossime stagioni con la Honda, prima nel Team
MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Australia 2025 a Phillip Island
Il Motomondiale sbarca nella terra dei canguri, assente Marc Marquez, operato alla scapola destra
MotoGP Gp Australia Phillip Island 2025 – La MotoGP torna in pista per l’ultima delle doppiette extra-europee, si va prima
You must be logged in to post a comment Login