MotoGP | GP Australia 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Phillip Island – Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island dove, a partire dalle 7:00, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Australia. Tra i piloti presenti, ci sarà l’idolo di casa, Jack Miller e Diogo Moreira, fresco di annuncio con il team LCR. Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!

