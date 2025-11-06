Moto3 | Rueda operato alla mano destra

Red Bull Ajo Moto3 2025 – Josè Antonio Rueda, Campione del Mondo Moto3 2025, è stato operato alla mano destra dal Dr. Xavier Mir presso la Clinica Dexeus di Barcellona.

Il pilota spagnolo si sta riprendendo dall’infortunio riportato durante il Giro di allineamento del GP della Malesia, riportato in un contatto con Noah Dettwiler (clicca qui per le condizioni per pilota svizzero).

Sono state inserite placche nel pollice e nel terzo e quarto metacarpo della mano destra, nonché nella base del radio. Il piano per il pilota è quello di continuare il suo processo di recupero per tutto il tempo necessario, per assicurarsi che sia completamente preparato per la stagione 2026.

Dal comunicato del Team si evince come Rueda abbia avuto un arresto cardiaco subito dopo l’incidente e che sia stato tenuto in vita dall’equipe medica giunta rapidamente sul posto.

Il Team ha voluto ringraziare tutti: “Red Bull KTM Ajo desidera ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nel recupero di Jose Antonio fino ad oggi, tra cui il dottor Charte e tutto lo staff medico della MotoGP e del Sepang International Circuit, così come quelli delle strutture del Kuala Lumpur Hospital e della Dexeus Clinic. Allo stesso modo, vogliamo anche ringraziare l’intera comunità della MotoGP per il supporto ricevuto, dai membri del paddock ad altre organizzazioni, team, piloti e fan.”

Un pensiero poi a Dettwiler: “Il team desidera anche inviare i nostri pensieri a Noah Dettwiler, così come alla sua famiglia, agli amici e a tutti i membri di CIP Green Power, durante quello che è stato un momento molto difficile per tutte le persone coinvolte. Gli auguriamo una piena guarigione e un rapido ritorno nel paddock.”

