Moto3 | Dettwiler, ok dei medici, può tornare in Svizzera

Team CIP Green Power Moto3 2025 – Dopo giorni di apprensione e speranza, arriva finalmente una notizia che scalda il cuore: le condizioni di salute di Noah Dettwiler hanno registrato un netto miglioramento, aprendo la strada al suo rimpatrio in Svizzera. Il team medico ha dato il via libera e i preparativi per il viaggio sono già in corso.

Mercoledì, una squadra specializzata della Rega ha raggiunto Noah presso l’ospedale di Kuala Lumpur per definire ogni dettaglio del trasporto medico, garantendo la massima sicurezza e assistenza durante il viaggio. Il rientro è previsto per giovedì, con atterraggio a Zurigo in tarda serata, dove Noah sarà immediatamente trasferito in una struttura ospedaliera per essere sottoposto all’intervento chirurgico necessario alla gamba.

Comunicato Stampa CIP Green Power su condizioni Noah Dettwiler

“Siamo lieti di annunciare che le condizioni di salute di Noah Dettwiler sono migliorate così positivamente negli ultimi giorni che i medici curanti a Kuala Lumpur hanno dato il via libera al suo rimpatrio in Svizzera. Oggi, mercoledì, un team della Rega, il servizio di soccorso aereo svizzero, ha visitato Noah presso l’ospedale di Kuala Lumpur per discutere e pianificare i dettagli del suo trasporto medico verso casa. Il volo è previsto per giovedì e Noah dovrebbe atterrare a Zurigo in tarda serata. Da lì, sarà portato direttamente in ospedale dove sarà sottoposto all’intervento chirurgico in sospeso alla gamba. Seguirà la fase di riabilitazione. Anche la famiglia di Noah potrà iniziare il viaggio di ritorno da Kuala Lumpur alla Svizzera giovedì sera. L’intera famiglia, così come il team, sono entusiasti di questo sviluppo positivo e grati per l’eccellente assistenza medica ricevuta in Malesia. Un ringraziamento speciale va alla Rega, che rende possibile questo rimpatrio sicuro in Svizzera.”

