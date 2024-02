Moto2 e Moto3 | Cambia il format delle libere del venerdì

Moto3 e Moto2 2024 – Le classi Moto3 e Moto2 a partire dal 2024 subiranno una modifica nel format delle prove libere del venerdì.

Dopo l’introduzione di diverse novità nel 2023, tra cui la sprint del sabato pomeriggio della MotoGP, cambierà il programma per le classi Moto2 e Moto3.

Ad oggi c’erano tre sessioni di prove (FP1, FP2 e FP3) e la classifica combinata delle tre determinava chi passava direttamente alla Q2 (i primi 14 classificati) e chi doveva disputare la Q1 (tutti gli altri).

Da questa stagione la prima sessione del venerdì mattina, non sarà più presa in considerazione. Solo le due sessioni successive determineranno i tempi per l’accesso alla Q2.

Cambieranno anche i nomi, la prima sessione si chiamerà “Prove Libere”, mentre le altre due saranno denominate “Prove 1” e “Prove 2”, nomi famigliari alla MotoGP.

4.7/5 - (44 votes)