MotoGP | Segui in streaming la presentazione del Team Pramac Ducati [VIDEO]

Pramac Racing Team MotoGP 2024 – Il Team Pramac si appresta a disputare la sua 23esima stagione consecutiva in MotoGP.

In sella alle Ducati Desmosedici il confermato Jorge Martin e la new entry Franco Morbidelli. Lo spagnolo lo scorso anno ha lottato fino all’ultima gara per il titolo, mentre l’italo-brasiliano è chiamato al riscatto dopo ultimi anni da dimenticare in Yamaha.

Entrambi quest’anno puntano ad essere stabilmente al Top, la Ducati si è dimostrata la moto migliore del lotto e loro sono pronti a dare battaglia.

Potrete seguire la diretta streaming della presentazione direttamente da questa pagina a partire dalle ore 17:00.

Last but not least: @pramacracing will unveil their 2024 colours in six days at Sakhir 🔜

We'll be live with our pre-show at 18:30 (UTC+3)! See you there! 👀#MotoGP pic.twitter.com/8IWjp833P2

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 22, 2024