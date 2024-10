SBK | Gp Spagna, Razgatlioglu campione in Gara 1 se…

Superbike Gp Aragon BMW – Il gran finale di stagione del Campionato del Mondo Superbike 2024 al Circuito de Jerez – Angel Nieto si preannuncia carico di tensione, con Toprak Razgatlioglu, soprannominato “El Turco”, ad un passo dal titolo iridato. Attualmente Razgatlioglu vanta un vantaggio di 46 punti su Nicolò Bulega e potrà conquistare il titolo già nella Gara 1 del sabato, a patto di non perdere più di nove punti nei confronti del suo rivale.

Le possibilità di chiudere la partita per Razgatlioglu sono molteplici, con diversi scenari favorevoli:

Se arriva tra i primi tre, il titolo sarà suo indipendentemente dalla posizione di Bulega.

Se termina al 4° o 5° posto, Bulega dovrà vincere per tenere aperto il campionato; altrimenti, Razgatlioglu sarà campione.

Se finisce tra il 6° e il 9° posto, sarà sufficiente che Bulega arrivi terzo o peggio per permettere a Razgatlioglu di conquistare il titolo.

Se arriva 10°, 11° o 12°, Bulega dovrà arrivare quarto o meglio per prolungare la sfida.

Se finisce 13° o 14°, Razgatlioglu avrà bisogno che Bulega non faccia meglio del quinto posto.

Se termina al 15° posto, il suo destino sarà ancora favorevole purché Bulega arrivi sesto o peggio.

Se Bulega arriva settimo o peggio, Toprak conquisterà comunque il titolo, indipendentemente dalla sua posizione.

5/5 - (3 votes)