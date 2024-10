SBK | Gp Spagna Day 1, Alex Lowes: “Venerdì è stata una giornata difficile”

Superbike Gp Spagna Day 1 Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna con il dodicesimo tempo

Alex Lowes ha commentato la sua prima giornata di prove libere al Gran Premio di Spagna, definendola “difficile” a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati durante le FP1, che hanno limitato il tempo in pista. Nonostante le difficoltà, il pilota ha evidenziato un miglioramento nel pomeriggio, grazie a piccole modifiche apportate alla moto. Con la consapevolezza che la pista presenta sempre sfide diverse in termini di aderenza, Lowes è determinato a lavorare sodo nelle FP3 di sabato mattina e nella Superpole, con l’obiettivo di ritrovare la fiducia necessaria per affrontare al meglio la gara.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Spagna Day 1 Superbike 2024

“Venerdì è stata una giornata difficile. Abbiamo incontrato alcuni problemi tecnici nelle FP1 e abbiamo perso un po’ di tempo in pista. Quindi siamo rimasti un po’ indietro questo pomeriggio nelle FP2. Abbiamo apportato alcune piccole modifiche e all’ultima uscita dai box mi sono sentito un po’ meglio. Questo ci dà una direzione per domani, ma abbiamo sicuramente del lavoro da fare per sentirci a nostro agio su questa pista con le condizioni che abbiamo. Ogni volta che visitiamo questa pista i livelli di aderenza sono diversi. Ci manca un po’ di fiducia. Ma abbiamo le FP3 sabato mattina e poi la Superpole prima di dover gareggiare. Quindi abbiamo un po’ di tempo e abbiamo del lavoro da fare”

