SBK | Gp Most Gara 2, Rinaldi: “Il feeling è cresciuto costantemente”

SBK Gp Most Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, il quinta posizione.

Domenica positiva per Rinaldi che chiude al quinto posto Gara-2 dopo essere stato in lotta per il podio fino a tre giri dalla fine.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Most

“Non posso che essere soddisfatto soprattutto per i progressi che abbiamo dimostrato di aver fatto durante il weekend. Il feeling è cresciuto costantemente e anche oggi le sensazioni erano buone. Negli ultimi giri, però, non sentivo di essere nelle condizioni ideali per poter proteggere il podio e faccio i complimenti a Axel (Bassani) e Danilo (Petrucci) che sembravano averne di più. Cinque volte in quinta posizione nelle ultime sei gare: adesso è il momento di fare un altro step. Ci vediamo a Magny Course”.