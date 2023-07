SBK | Gp Most Gara 2: cedimento dello pneumatico il motivo della caduta di Razgatlioğlu

SBK Gp Most Gara 2 – Razgatlioğlu è stato uno dei protagonisti del weekend del Gran Premio di Most, ma in Gara 2 , il pilota turco è stato vittima di un inspiegabile high-side che lo ha costretto al ritiro mentre era in testa alla gara.

A fugare ogni dubbio ci ha pensato Pirelli che, in maniera chiara e corretta, si è in un certo modo addossata la colpa della caduta. Come riportato infatti nel comunicato della casa italiana Giorgio Barbier, Moto racing director presso Pirelli, ha spiegato che la causa della caduta è da imputare ad un blister molto importante che ha causato la perdita di pressione della gomma e quindi la caduta.

Dichiarazioni Pirelli caduta Razgatlioğlu

“In Gara 2 del WorldSBK, con la nuova specifica posteriore C0567, abbiamo registrato tre casi di blister: Rea, Gardner e Razgatlioglu. Per i primi due, i blister erano molto piccoli e non hanno inficiato la prestazione e il risultato di gara, mentre nel caso di Razgatlioglu il pneumatico presentava due blister più marcati e i dati di telemetria hanno evidenziato un repentino sgonfiamento del pneumatico. Anche se i ritmi di gara del pilota Yamaha sono stati estremamente elevati e i pneumatici di tutti gli altri piloti non presentano alcun segno di stress o usura, è chiaro che episodi di questo tipo non devono accadere, quindi sarà nostra cura analizzare in laboratorio i tre pneumatici posteriori che hanno presentato dei blister per capire cosa possa averli innescati.”

Foto: Twitter Toprak Razgatlıoğlu

5/5 - (3 votes)