SBK | Gp Cremona Gara 1: meraviglioso Petrucci

SBK Gp Italia Gara 1 – Danilo Petrucci ha vinto Gara 1 del Gran Premio di Italia, in programma a Cremona.

Il pilota ternano, partito dalla seconda fila dopo la penalità, ha rimontato e recuperato posizioni nei primi giri. Portandosi in pochi passaggi al comando della gara. Tenendo un ritmo inarrivabile per gli altri. Prima vittoria nel mondiale SBK per Danilo che dopo la MotoGP, la Dakar, il MotoAmerica vince anche in questo campionato.

La gara, accorciata di 6 giri per problemi tecnici al circuito, ha visto Nicolò Bulega salire sul secondo gradino del podio. Il pilota Ducati, partito dalla pole ha perso due posizioni dopo pochi giri, riuscendo a guadagnare una grazie alla caduta di Iannone.

Terzo gradino del podio per Alvaro Bautista, autore di una rimonta incredibile.

Chiude quarto Iker Lecuona che precede Axel Bassani e Xavi Vierge. Settimo posto per Michael Van der Mark che precede Gerrett Gerloff e Michael Rinaldi. Remy Gardner completa la top ten.

Dopo una buona prima parte di gara Andrea Locatelli chiude 12esimo, mentre Alessandro Delbianco chiude 15esimo.

Tempi Gara 1 Gp Italia Superbike 2024

1 PETRUCCI Ducati 2 BULEGA Ducati 3 BAUTISTA Ducati 4 LECUONA Honda 5 BASSANI Kawasaki 6 VIERGE Honda 7 VAN DER MARK BMW 8 GERLOFF BMW 9 RINALDI Ducati 10 GARDNER Yamaha

3.6/5 - (7 votes)