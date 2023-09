SBK | Gp Aragon Superpole Race: Bautista piega Rea e Razgatlıoğlu

SBK Gp Aragon Superpole Race – Alvaro Bautista ha conquistato la Superpole Race del Gran premio di Aragon, decimo round del Mondiale Superbike in programma questo week-end al Motorland.

Il pilota spagnolo, dopo la caduta in Gara 1, ha iniziato la gara in maniera più cauta e ha atteso solo il finale per l’attacco finale prima su Razgatlıoğlu e poi su Rea, che chiudono rispettivamente in terza e seconda posizione.

Quarto posto per Andrea Locatelli, seguito dal vincitore di Gara 1, Michael Rinaldi, e Iker Lecuna. Settimo posto per Xavi Vierge che precede Philipp Oettl e Garrett Gerloff. Remy Gardner completa la top ten.

Danilo Petrucci, che partiva dal fondo dello schieramento, ha chiuso 12esimo. In gara 2 partirà nuovamente dal fondo non essendo riuscito ad agguantare la top 9

WorldSBK Aragon Superpole Race- Tempi finali

