Moto2 | Gp India Gara: Acosta di forza su Arbolino

Moto2 Gp India Qualifiche – Il Gran Premio dell’India classe Moto2 è stato caratterizzato da una bandiera rossa sventolata per la molteplice caduta avvenuta alla prima curva subito dopo la partenza.

Il pilota del Team Gresini Jeremy Alcoba è arrivato lungo andando a centrare Marcos Ramirez e creando una carambola che ha visto coinvolti anche Taiga Hada, Somkiat Chantra e il nostro Celestino Vietti.

La gara era proseguita con Arbolino che da settimo aveva preso il comando delle operazioni, ma vista l’impossibilità di liberare la prima curva dalle moto, si è deciso per la bandiera rossa con la decisione di portare a 12 i giri della corsa contro i 18 previsti. Dei piloti coinvolti solo Vietti non è riuscito a ripartire, mentre Hada ha preso il via dai box.

Alla ripartenza Garcia ha preso la testa della gara, ma dopo poche curve a prendere il comando è stato Pedro Acosta, con il leader del Mondiale che ha subito preso un vantaggio sulla concorrenza. Dietro è stata battaglia tra Sergio Garcia e il nostro Tony Arbolino, con il pilota di Garbagnate Milanese secondo al traguardo, mentre sul terzo gradino del podio è salito Joe Roberts (Italtrans), che ha avuto la meglio su Garcia, con l’ombra di un’escursione sul “verde” del pilota americano, non presa però in considerazione dai commissari.

C’è stata anche un’altra carambola, con Aron Canet che ha centrato Sam Lowes e Ai Ogura e successivamente Jake Dixon dopo un contatto con Alonso Lopez è scivolato. Il pilota del Team Aspar è poi risalito in sella ma è successivamente scivolato chiudendo in anticipo la sua gara.

Alcoba penalizzato con un long-lap penalty, è caduto mentre lo stava eseguendo, una gara da dimenticare per il pilota del Team Gresini.

Quinto al traguardo Manuel Gonzalez (VR46), che ha tagliato il traguardo davanti a Zonta van den Goorbergh (Racing GP), Darryn Binder (Intact GP), Barry Baltus (Racing GP), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) e Filip Salac (Gresini, che chiude la Top Ten).

A punti anche Dennis Foggia (Italtrans), Fermin Aldeguer (SpeedUp), Izan Guevara (Aspar), Albert Arenas (Red Bull Ajo) e Sean Dylan Kelly (Forward).

Nella classifica Mondiale Acosta allunga portando il suo vantaggio su Arbolino a 39 punti, mentre Dixon è staccato di 90 punti.

