SBK | Gp Donington, Pirelli: stesse mescole utilizzate nel BSB

Superbike Donington – Pirelli è pronta a scendere in pista a Donington Park, il circuito che questo fine settimana ospiterà il quinto round del Campionato Mondiale FIM Superbike.

Per questo appuntamento, il produttore italiano di pneumatici ha scelto quasi esclusivamente soluzioni standard, ad eccezione della SC1 di sviluppo in specifica D0444, che amplia la rosa delle opzioni anteriori per i piloti della WorldSSP. Stesse mescole utilizzate anche nel BSB, in WorldSSP continua il confronto tra SC1 anteriori.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli Donington Superbike 2024

“Nel 2023 abbiamo corso a Donington, per la prima volta in due decenni, su un nuovo asfalto che offre maggior grip e una superficie più omogenea, ma allo stesso tempo è più abrasivo. Date queste caratteristiche, la SC0 posteriore di gamma è stata la scelta chiave per il successo in entrambe le classi l’anno scorso, e per questo la riteniamo una buona scelta anche per l’allocazione di quest’anno. Tuttavia, non escludiamo che si possa vedere in azione, più facilmente nella Superpole Race, anche la SCX, con la quale i team hanno ormai accumulato una maggiore esperienza e che, con le giuste condizioni meteo e della pista, potrebbe offrire quell’aggiunta di grip che piace ai piloti. Entrambe le specifiche sono soluzioni di gamma che si trovano regolarmente sul mercato, a disposizione di tutti i motociclisti, e che vengono utilizzate con successo anche nel campionato British Superbike. Per la WorldSSP, in aggiunta alle soluzioni di serie riproponiamo anche l’anteriore soft SC1 di sviluppo in specifica D0444 che abbiamo introdotto per la prima volta a Misano e che è già stata la scelta di quasi metà griglia sia in Gara 1 sia in Gara 2. Questo ci servirà per raccogliere ulteriori informazioni in funzione dello sviluppo futuro di questa specifica.”

5/5 - (1 vote)