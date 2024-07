SBK | Gp Gran Bretagna, Rea: “Non vedo l’ora che arrivi Donington”

Superbike Donington Yamaha – Jonathan Rea ha all’attivo sei vittorie a Donington Park, ma sarà la sua prima volta in casa con la Yamaha R1 WorldSBK.

Dopo aver rimediato un infortunio al polso a a Misano, il sei volte campione del mondo proverà a tornare protagonista e a godersi il fine settimana davanti a molti tifosi britannici.

Dichiarazioni Jonathan Rea Preview Gp Donington Superbike 2024

“Non vedo l’ora che arrivi Donington, soprattutto dopo Misano, perché ho avuto qualche settimana per far guarire il mio infortunio al polso e spero di tornare vicino al 100% della forma fisica prima del fine settimana! È un circuito che mi piace molto, è sia la gara di casa della mia squadra che la mia, quindi sarà bello avere molto supporto. Non vedo l’ora di provare a continuare a costruire la nostra velocità e il nostro ritmo e lavorare per essere più competitivo. Come sempre nel Regno Unito, il tempo può fare la sua parte, quindi spero per tutti, compresi i fan, di avere un fine settimana bello e asciutto! Sono piuttosto eccitato per questo, non vedo l’ora di iniziare venerdì mattina.”

