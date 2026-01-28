In evidenza

MotoGP| Ufficiale, Martin salta i test di Sepang

Lo spagnolo deve recuperare dopo due interventi chirurgici

di Jessica Cortellazzi28 Gennaio, 2026
MotoGP| Ufficiale, Martin salta i test di Sepang MotoGP| Ufficiale, Martin salta i test di Sepang

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, Jorge Martin salterà i test di Sepang. Il pilota dell’Aprilia infatti, nelle recenti settimane si è sottoposto a due operazioni, la prima per correggere l’infortunio allo scafoide della mano sinistra infortunato a febbraio dello scorso anno e il secondo per sistemare la clavicola destra, fratturata il 27 settembre, all’inizio della gara sprint del GP del Giappone.

Oggi il team Aprilia ha fatto sapere del forfait del Campione iridato 2024 che sarà comunque presente al box per seguire da vicino il lavoro del team di Noale; al suo posto correrà il test rider Lorenzo Savadori. Un’altra stagione che inizia dunque in salita per lo spagnolo.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Quartararo, ultimatum a Yamaha MotoGP | Quartararo, ultimatum a Yamaha
In evidenza

MotoGP | Quartararo, ultimatum a Yamaha

Il francese vorrebbe tornare competitivo con la casa dei Tre Diapason, ma se ciò non accadesse sarebbe pronto ad andarsene già nel 2027
Fabio Quartararo ha voglia di tornare a vincere, o quantomeno lottare sempre per posizioni di vertice. L’iridato 2021 della MotoGP,

Foto MotoGP SBK

motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00013motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00003motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00062motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00054motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00052motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00014motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00012motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00040motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00027motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00032motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00021motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00058

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news