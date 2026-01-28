MotoGP| Ufficiale, Martin salta i test di Sepang
Lo spagnolo deve recuperare dopo due interventi chirurgici
di Jessica Cortellazzi28 Gennaio, 2026
Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, Jorge Martin salterà i test di Sepang. Il pilota dell’Aprilia infatti, nelle recenti settimane si è sottoposto a due operazioni, la prima per correggere l’infortunio allo scafoide della mano sinistra infortunato a febbraio dello scorso anno e il secondo per sistemare la clavicola destra, fratturata il 27 settembre, all’inizio della gara sprint del GP del Giappone.
Oggi il team Aprilia ha fatto sapere del forfait del Campione iridato 2024 che sarà comunque presente al box per seguire da vicino il lavoro del team di Noale; al suo posto correrà il test rider Lorenzo Savadori. Un’altra stagione che inizia dunque in salita per lo spagnolo.
