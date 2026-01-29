MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Aleix Espargarò provvisoriamente in testa

Piloti in pista a Sepang per la prima giornata di test shakedown, in pista non solo i tester ma anche i rookie Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira.

Oltre ai due rookies, in pista il tester Honda Aleix Espargarò, quelli KTM Pol Espargarò, Dani Pedrosa e Mika Kallio, quelli Ducati e Aprilia, Michele Pirro e Lorenzo Savadori e quello Yamaha Augusto Fernandez..

Alle 07:00 italiane il più veloce è Aleix Espargarò con la nuova Honda RC213V, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:58.091.

Alle sue spalle le KTM RC16 di Pol Espargarò e Dani Pedrosa, staccate rispettivamente di 0.524s e 1.052s. Quarto tempo per la nuova Yamaha V4 Pramac del rookie Toprak Razgatlioglu, staccato di 1.556s dalla vetta.

Quinto tempo per il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez, che precede la Ducati Desmosedici GP 26 di Michele Pirro. Il Campione del Mondo della Moto2 Diogo Moreira è settimo in sella alla Honda del Team LCR (+2.803s). Ottavo e nono tempo per il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori e per quello KTM, Mika Kallio.

Foto: Crash.net

Test Shakedown Sepang Day 1 ore 07:00 – I tempi

01 Aleix Espargaro Honda HRC (RC213V) 1:58.091 02 Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.524 03 Dani Pedrosa KTM Test Rider (RC16) +1.052 04 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.556 05 Yamaha Test Rider Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.667 06 Michele Pirro Ducati Test Rider (GP26) +1.712 07 Diogo Moreira Honda LCR (RC213V) +2.803 08 Lorenzo Savadori Aprilia (RS-GP) +4.451 09 Mika Kallio KTM Test Rider (RC16) +5.853

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

