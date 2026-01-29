In evidenza

MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Aleix Espargarò provvisoriamente in testa

In pista anche i rookie Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira

di Alessio Brunori29 Gennaio, 2026
MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Aleix Espargarò provvisoriamente in testa MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Aleix Espargarò provvisoriamente in testa

Piloti in pista a Sepang per la prima giornata di test shakedown, in pista non solo i tester ma anche i rookie Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira.

Oltre ai due rookies, in pista il tester Honda Aleix Espargarò, quelli KTM Pol Espargarò, Dani Pedrosa e Mika Kallio, quelli Ducati e Aprilia, Michele Pirro e Lorenzo Savadori e quello Yamaha Augusto Fernandez..

Alle 07:00 italiane il più veloce è Aleix Espargarò con la nuova Honda RC213V, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:58.091.

Alle sue spalle le KTM RC16 di Pol Espargarò e Dani Pedrosa, staccate rispettivamente di 0.524s e 1.052s. Quarto tempo per la nuova Yamaha V4 Pramac del rookie Toprak Razgatlioglu, staccato di 1.556s dalla vetta.

Quinto tempo per il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez, che precede la Ducati Desmosedici GP 26 di Michele Pirro. Il Campione del Mondo della Moto2 Diogo Moreira è settimo in sella alla Honda del Team LCR (+2.803s). Ottavo e nono tempo per il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori e per quello KTM, Mika Kallio.

Foto: Crash.net

Test Shakedown Sepang Day 1 ore 07:00 – I tempi

01	Aleix Espargaro		Honda HRC (RC213V)		1:58.091
02	Pol Espargaro		Red Bull KTM Tech3 (RC16)	+0.524
03	Dani Pedrosa		KTM Test Rider (RC16)		+1.052
04	Toprak Razgatlioglu	Pramac Yamaha (YZR-M1)		+1.556
05	Yamaha Test Rider	Yamaha Factory Racing (YZR-M1)	+1.667
06	Michele Pirro		Ducati Test Rider (GP26)	+1.712
07	Diogo Moreira		Honda LCR (RC213V)		+2.803
08	Lorenzo Savadori	Aprilia (RS-GP)			+4.451
09	Mika Kallio		KTM Test Rider (RC16)		+5.853

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00013motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00003motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00062motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00054motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00052motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00014motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00012motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00040motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00027motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00032motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00021motogp-presentazione-livrea-ktm-factory-e-tech3-2026-00058

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news