SBK | Gp Most Gara 2: ancora un Bulega da record, firma un’altra vittoria e comanda il campionato

Con la vittoria in Gara 2 Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) firma il quindicesimo successo consecutivo in stagione e comanda il campionato con ampio margine dopo cinque round. Sempre al suo fianco sul podio, Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team), a tratti protagonisti di belle contese, sono gli illustri spettatori di questo assoluto dominio e il rispettivo bottino di punti di entrambi, non basta ad insidiare Nicolò, che vede il suo diretto inseguitore distanziato di 95 lunghezze.

Scattati subito molto bene i tre della prima fila, hanno formato un trenino a cui si è subito unito Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), molto veloce sin dalle prime battute. Mentre i tre davanti, se ne andavano nel’ordine in cui sono arrivati alla bandiera a scacchi, il “Balda” riceveva un paio di attacchi da Alberto Surra (Motocorsa Racing) e Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), puntualmente arginati dal pilota di Goeleven, transitato quarto sotto il traguardo. Quinto posto per Gerloff, più veloce a regolare Surra, sesto finale. Settima posizione per Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), che arriva davanti al compagno Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) e insieme portano punti al team, ancora in lieve flessione dopo il bilanciamento delle prestazioni come da regolamento.

Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) è la prima delle Yamaha al traguardo con il nono posto, mentre al decimo troviamo Tom Bridewell (Ducati Advocates), che in un solo round ha ottenuto quasi gli stessi punti accumulati finora. Undicesima piazza per Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), davanti a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), autore di un weekend da dimenticare. Tredicesimo Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), sostituto di lusso di Oliveira e superstite della spedizione BMW che ha dovuto rinunciare anche a Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), dopo la caduta in Superpole Race. Quattordicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), davanti al compagno Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che chiudono così la score zone.

Fuori dai punti la coppia Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) e Mattia Rato (Motoxracing), rispettivamente con il sedicesimo e diciassettesimo posto, mentre completano l’ordine d’arrivo Somkiat Chantra (Honda HRC) e Yuki Kunii (Honda HRC), lontani da ogni prestazione degna di nota e alla quale è sempre più difficile aggiungere un commento.

Superbike Gp Most, classifica piloti dopo 5 round:

1. 310 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. 215 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. 121 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

4. 107 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

5. 103 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

6. 101 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

7. 86 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

8. 85 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

9. 81 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)