MotoGP | Alex Marquez operato con successo

Alex Marquez è stato operato con successo alla clavicola destra dopo il terribile incidente avvenuto nel Gran Premio di Catalunya.

Il centauro del Gresini Racing aveva tamponato la moto del connazionale Pedro Acosta che aveva avuto un problema tecnico in pieno rettilineo tra le curva 9 e 10 rallentando improvvisamente.

Il #73 del Gresini Racing era riuscito ad evitare il tamponamento “diretto” ma pur prendendo di “schiaffo” il codone della KTM RC16 di Acosta, era stato deviato verso il piccolo spazio che c’è al lato destro del rettilineo e solo con bravura e un pizzico di fortuna era riuscito ad evitare il muro per un impatto che sarebbe potuto essere fatale.

La caduta è stata comunque cruenta, anche se alla fine se l’è cavata con la sola frattura della clavicola destra e una frattura marginale della vertebra C7. Il vincitore di Jerez come detto è riuscito a far cambiare direzione alla moto, ma questa dopo aver toccato il fondo sconnesso è stata catapultata in aria finendo in mille pezzi (clicca qui per vedere il video dell’incidente tra Alex Marquez e Pedro Acosta che ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio).

Ecco il comunicato del Gresini Racing diramato tramite i suoi canali social: “Alex Maquez è stato operato ieri sera con successo presso l’Hospital General de Catalunya per una frattura della clavicola destra, stabilizzata con l’inserimento di una placca. L’intervento è stato eseguito da Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán. Verrà dimesso dall’ospedale nel pomeriggio.”

Álex Márquez successfully underwent surgery last night for a fracture of his right clavicle, which was stabilized with the insertion of a plate, by Anna Carreras, David Benito, and Paula Barragán at Hospital General de Catalunya. He will leave the hospital later this afternoon. pic.twitter.com/qMvMZQFIVA — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 18, 2026

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