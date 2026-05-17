MotoGP | GP Barcellona: penalità a Mir e Ogura, Bagnaia a podio

A distanza di qualche ora cambia il risultato del Gran Premio di Catalunya classe MotoGP corso al Montmelò di Barcellona.

Il vincitore rimane sempre Fabio Di Giannantonio, ma cambiano i gradini del podio. Joan Mir che era arrivato secondo ma che era sotto investigazione per la pressione delle gomme, ha avuto una penalità di 16 secondi, finendo 13esimo, mentre Ai Ogura che aveva chiuso quarto è stato penalizzato per aver buttato fuori pista all’ultima curva dell’ultimo giro Pedro Acosta, chiudendo ottavo.

Sul secondo gradino del podio sale quindi Fermin Aldeguer che era giunto terzo, mentre Pecco Bagnaia da quinto diventa terzo, per un podio tutto Ducati a Barcellona.

Risale anche Marco Bezzecchi, che diventa quarto e che guadagna due punti in più, portandosi a quota 142 punti nella classifica iridata, 15 in più del team-mate Jorge Martin e 26 sul connazionale Fabio Di Giannantonio.

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