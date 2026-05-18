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MotoGP | Zarco dimesso dall’ospedale

Sarà seguito a Lione dallo specialista che ha avuto in cura Kylian Mbappé

di Jessica Cortellazzi18 Maggio, 2026
MotoGP | Zarco dimesso dall’ospedale MotoGP | Zarco dimesso dall’ospedale

Il team LCR Honda ha confermato oggi pomeriggio che Johann Zarco è stato dimesso dall’ospedale e proseguirà la riabilitazione a casa, in Francia. Da domani inizierà un percorso di recupero a Lione insieme allo specialista del ginocchio Dr. Bertrand Sonnery-Cotte (che recentemente ha curato la star del calcio, Kylian Mbappé, ndr). Dopodiché verranno valutati i prossimi step per il ritorno all’attività in pista.

Durante i test di oggi, il team principal Lucio Cecchinello ha raccontato lo stato d’animo del pilota francese:

“Da ieri continua a voler rivedere le immagini della partenza e a chiedersi cosa sia andato storto. Pensa di essere arrivato alla frenata con troppa velocità e forse di aver frenato troppo tardi. Questo dimostra quanto sia amareggiato per l’accaduto, sia per sé stesso sia per gli altri piloti coinvolti. Nonostante tutto, però, ha già reagito con lo spirito giusto: vuole concentrarsi sul recupero e tornare in pista il prima possibile”.

Sui tempi di rientro, Cecchinello è stato piuttosto prudente: al momento le gare del Mugello e dell’Ungheria sembrano fuori discussione.

“I miracoli possono succedere, ma è difficile immaginare Johann Zarco di nuovo in pista nelle prossime due gare. Avremo un quadro più chiaro dopo il consulto con lo specialista”.

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