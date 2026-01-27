Moto3 | SIC58 Squadra Corse, Simoncelli: “La presentazione del Team non si farà”

Paolo Simoncelli, papà del compianto Marco, si è sempre distinto dalla massa, ha sempre detto quello che pensa senza “peli” sulla lingua e anche questa volta è stato molto originale.

Mentre per tutti gli altri Team, non solo della MotoGP, è tempo di presentazioni, quella del suo SIC58 Squadra Corse non si farà, almeno fino a luglio.

La sua squadra che quest’anno schiererà una line-up tutta rinnovata con Casey O’Gorman e Leo Rammerstorfer si scorpirà quindi direttamente in pista. A spiegare i motivi di questa decisione è stato lo stesso Paolo Simoncelli, che attraverso il suo blog ha così parlato.

Dichiarazioni Paolo Simoncelli Mancata Presentazione SIC58 Squadra Corse Moto3 2026

“In un mondo dove le presentazioni dei team diventano sempre più alternative, scintillanti e creative — si va a sciare, si affittano discoteche, e per fare di meglio si potrebbe solo volare tutti alle Maldive — anche noi, quest’anno, abbiamo deciso di distinguerci. E quindi… La presentazione del team non si farà. O meglio: si farà, ma non ora. A luglio, in una location esclusiva ovvero a Coriano, a casa mia.

I motivi sono tanti e molteplici. Il Motomondiale è finito tardissimo, per citarne uno, poi avevo fatto delle scelte, alcune discutibili, che alla fine non si sono concretizzate come avevo immaginato. In mezzo ci ho messo anche un’operazione al ginocchio, dieci giorni ko, niente ferie… insomma, non ho la calma e la serenità per organizzare come si deve una presentazione all’altezza del team che rappresento. Dove di solito sono anche il presentatore ufficiale, un ottimo presentatore vorrei ricordarvi.

Di solito è un momento importante, tanto atteso, carico di aspettative, un’occasione per stare tutti insieme senza la pressione, la fretta e la furia del weekend di gara. Per questo mi rammarico di questa mia defezione. Ma tranquilli: è solo rimandata.”

