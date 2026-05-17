SBK | Gp Most Superpole Race: vittoria di Bulega con due secondi di vantaggio su Lecuona, terzo Montella

La Superpole Race a Most è un’altra gara dominata da Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che dopo un errore alla prima curva, non tarda motlo a rimettere in ordine le gerarchie e vincere anche questa prova. Scattato molto bene, nello scambio della prima variante è andato largo, lasciando passare tre avversari, ma evitando la caduta che ha messo fuori causa Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e che gli sarebbe potuta costare molto. Balza al primo posto Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), tallonato da Yari Montella (Barni Spark Racing Team). I due, in grande evidenza per tutto il weekend, tentano la fuga, ma già nel corso del primo giro Yari viene raggiunto e superato dal leader del campionato. Le Ducati ufficiali allungano e dalle retrovie risale Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che rifila un paio di staccate vincenti a Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) e Alberto Surra (Motocorsa Racing). Bulega è già in testa alla corsa da un paio di giri e mantiene il comando fino alla fine rifilando un distacco di 1.959s al compagno di scuderia.

Bella lotta anche nelle posizioni di rincalzo dove Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) e Tom Bridewell (Ducati Advocates) accendono un duello tutto britannico e rispettivamente settimo e ottavo al traguardo, per Bridewell è il miglior piazzamento in Superbike della carriera. Nono posto per Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), seguito in decima posizione dall’unica BMW rimasta, pilotata da Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Undicesimo posto di Andrea Locatelli(Pata Maxus Yamaha), dodicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), tredicesimo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) che supera Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) in quattordicesima posizione. Concludono la corsa Mattia Rato (Motoxracing), Yuki Kunii (Honda HRC) e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), ripartito ultimo dopo la caduta.

Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) è finito a terra all’inizio del secondo giro, seguito poco dopo da Somkiat Chantra (Honda HRC), caduto a curva 15. Bahattin Sofuoglu (Motoxracing WorldSBK Team) si è ritirato a metà gara per problemi tecnici. Niente corse per Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), inforunatosi in Gara 1.

Superbike Gp Most Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

4. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

6. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

7. Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing)

8. Tom Bridewell (Ducati Advocates)

9. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)