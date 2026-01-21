MotoGP | Jorge Martin salterà i test di Sepang

Poco meno di una settimana fa Jorge Martin è stato protagonista insieme al suo team-mate Marco Bezzecchi della presentazione della nuova Aprilia RS-GP26.

Ai margini della presentazione il pilota di San Sebastián de los Reyes aveva risposto alle domande dei giornalisti presenti e rispondendo ad una domanda, aveva detto di essere al 75% della sua condizione fisica.

La stagione 2025 è stata una delle peggiori per il madrileno, che si era subito infortunato nei test di Sepang, saltando subito molte gare. Successivamente erano arrivati altri due gravi infortuni, il primo mentre si allenava con una moto da Motard e l’altro in Qatar, dove aveva rischiato grosso dopo essere stato travolto da Fabio Di Giannantonio.

Ora arriva la doccia fredda, in queste ultime due settimane così come come riportato da “El Periodico” a firma di Emilio Pérez de Rozas, si è sottoposto a due operazioni, la prima per correggere l’infortunio subito allo scafoide della mano sinistra infortunato a febbraio dello scorso anno e il secondo a mettere a posto la clavicola destra, fratturata il 27 settembre, all’inizio della gara sprint del GP del Giappone.

A meno di miracoli, salterà quindi i test di Sepang, in programma dal 3 a al 5 febbraio 2026. Un brutto colpo per “Martinator”, che a Milano durante la presentazione della squadra era sembrato molto deciso a tornare al vertice.

Foto: Instagram Jorge Martin

