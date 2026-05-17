MotoGP | GP Barcellona, Di Giannantonio: “Mi sono ‘nascosto’ e ho chiuso gli occhi” [VIDEO]

Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, una gara che è stata vissuta da addetti ai lavori e da appassionati con il fiato sospeso dopo ben due bandiere rosse.

La prima è arrivata nel corso del 12esimo giro della gara catalana, quando Alex Marquez ha tamponato in pieno rettilineo la KTM di Pedro Acosta, che aveva rallentato improvvisamente per un problema tecnico.

Ne è uscito fuori un pauroso incidente con la moto del pilota del Gresini Racing che è saltata letteralmente in aria dopo aver percorso qualche centinaia di metri al lato del rettilineo tra le curva 9 e 10 e con il più piccolo dei fratelli Marquez che ha rotolato per centinaia di metri prima di rimanere immobile a terra.

Portato in ambulanza al centro medico e poi in ospedale se l’è cavata con la frattura della clavicola destra e una piccola frattura alla vertebra C7.

Coinvolto nell’incidente anche “Diggia” che si è visto arrivare addosso pezzi della moto letteralmente “esplosa” tra cui la ruota anteriore con una delle due forcelle attaccate. Da lì la sua caduta e un forte colpo al braccio, ma il pilota romano è poi risalito in sella andando a vincere il suo secondo Gran Premio in carriera dopo una seconda bandiera rossa causata al restart da Johann Zarco che ha perso il controllo della sua Honda alla prima curva, coinvolgendo gli incolpevoli Luca Marini e Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“Giornata tosta, sono contento della vittoria, abbiamo fatto una performance pazzesca. Oggi siamo stati fortunati, sapere che più o meno stiamo bene, è un grande giorno per il motorsport. Mi sentivo abbastanza bene, il team mi ha aiutato per ripartire, ho cercato di fare il click, non è mai facile perchè non sai come stanno gli altri, alla fine tra di noi c’è un grandissimo rispetto. Se parliamo della gara in sè, sono molto contento, i ragazzi del team mi hanno dato una moto incredibile, mi sentivo veramente bene. Sapevamo che oggi avevo una grande opportunità. Mi ricordo che ho visto Alex nell’erba, un’esplosione, mi sono nascosto sotto la moto anche se non è che ti protegga tanto, ho chiuso gli occhi. Quando ho sentito il colpo, ho cercato di restare sulla moto ma non ce l’ho fatta. Oggi è andata proprio bene.”





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