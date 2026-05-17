MotoGP | Test Barcellona 2026 in DIRETTA (live e foto)

Diretta Test MotoGP Barcellona – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Catalunya dove, dalle 10 alle 18, i piloti scenderanno in pista per una giornata di test IRTA. Seguiteci su questa pagina per non perdervi gli aggiornamenti in tempo reale con tempi, commento, foto e video dal circuito.

Ieri si è disputato il Gran Premio di Barcellona, una gara che ha lasciato tutti con il fiato sospeso per i due bruttissimi incidenti che hanno visto coinvolti Alex Marquez e Johann Zarco. Il pilota spagnolo ha riportato la frattura della clavicola destra e della vertebra cervicale C7, mentre il francese ha riportato la lesione dei legamenti del ginocchio sinistro e una piccola frattura al perone. Ad aver fatto discutere è la decisione da parte della Direzione Gara di non sospendere il Gran Premio e di aver fatto partire i piloti per ben tre volte. Purtroppo si pensa troppo allo show e meno alla salute di chi per primo rischia la vita, ovvero i piloti.

La vittoria è andata a Fabio Di Giannantonio, uscito miracolosamente illeso dopo il primo incidente. Seconda posizione per Joan Mir ma è stato penalizzato per irregolarità nella pressione delle gomme e quindi il podio è andato a Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia.

Foto: Michelin

Diretta Test MotoGP IRTA Barcellona dalle 10 alle 18