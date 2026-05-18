MotoGP | Test Barcellona: Acosta chiude al comando una giornata ridotta per la pioggia

MotoGP Test Barcellona – Il test post-GP di Barcellona si è chiuso in anticipo a causa della pioggia caduta nel pomeriggio.

Assenti ovviamente Alex Marquez e Johann Zarco, dopo i terribili incidenti avvenuti durante gara della domenica. Il pilota del Gresini Racing aveva tamponato in pieno rettilineo tra le curve 9 e 10 il connazionale Pedro Acosta che aveva avuto un problema tecnico alla sua KTM, non un tamponamento “netto”, ma di “striscio” con il #73 della Ducati che era caduto ad oltre 250 Km/h, ruzzolando lungo il rettilineo fino a fermarsi al lato della pista. Per lui alla fine “solo” la frattura della clavicola destra già operata e una frattura marginale della vertebra C7.

Zarco era invece caduto alla prima ripartenza, quando alla prima curva sbagliando la staccata aveva preso Luca Marini e Pecco Bagnaia, rimanendo incastrato con la gamba nel posteriore della Ducati di quest’ultimo. Per il francese del Team LCR rottura dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio e del menisco mediale, piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Dopo una notte in osservazione, nella giornata odierna farà rientro in Francia per la riabilitazione.

Assente anche il vincitore della gara Fabio Di Giannantonio. Il pilota che era rimasto coinvolto nel primo incidente, con la ruota anteriore della Ducati di Alex Marquez con attaccato uno stelo di una forcella che lo aveva preso facendolo cadere, ha deciso con la squadra di non prendere rischi inutili e concentrarsi sul recupero in vista del Gran Premio di casa al Mugello.

Parlando dei test il più veloce Pedro Acosta, che ha portato in vetta la sua RC16 con il crono di 1’38.767. Il #37 della casa di Mattighofen ha preceduto la Yamaha di Fabio Quartararo di 0.064s.

Terzo e quarto tempo per altre due moto della casa austriaca, quelle del Team Tech3 di Enea Bastianini (1’38.884) e Maverick Vinales (1’38.957).

Steady test that was cut-short by the weather. @37_pedroacosta ends the day in P1 with a fastest time of 1'38.767. 🔥 Brad finishes in P12, after focusing on refined set up from the weekend. 👊#KTM #ReadyToRace #CatalanGP pic.twitter.com/oMr20SRRSw — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) May 18, 2026

Quinto e sesto tempo per le Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez (1’39.007) e Ai Ogura (1’39.061). In Top Ten anche Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, 1’39.083), Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team (1’39.128), la Honda del Team LCR del rookie Diogo Moreira (1’39.254) e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, decimo a 0.487s dalla vetta.

Marco Bezzecchi con l’Aprilia Factory ha chiuso 11esimo, mentre il suo team-mate Jorge Martin ha finito in anticipo i test dopo una brutta caduta alla curva 7. Portato al centro medico del circuito per accertamenti, soprattutto al gomito sinistro e alla gamba destra, è poi andato in ospedale per ulteriori controlli e fortunatamente non sono state riscontrate fratture.

Dietro a Bezzecchi si sono piazzati Brad Binder con la KTM, Alex Rins con la Yamaha Factory, le Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir, la Yamaha Pramac di Jack Miller, il sopra citato Martin e le Yamaha del tester Augusto Fernandez e del rookie di categoria Toprak Razgatlioglu.

Do you even need to guess who the first one out is?#BarcelonaTest pic.twitter.com/DuQphA6VfQ — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) May 18, 2026

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