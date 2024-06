MotoGP | Ufficiale, Bezzecchi correrà con l’Aprilia [VIDEO]

MotoGP Aprilia – Marco Bezzecchi lascia la Ducati e correrà con l’Aprilia. L’attuale pilota del VR46 Racing Team affiancherà Jorge Martin per una squadra che punterà molto in alto nei prossimi due anni.

Il pupillo di Valentino Rossi ha scelto di intraprendere una nuova strada (per lui contratto pluriennale, ndr), salendo in sella ad una moto ufficiale che seppur al momento non all’altezza della Ducati, ha dimostrato di poter andare molto forte e vincere delle gare.

Il “Bez” lascerà la Ducati, casa con cui ha corso per tre anni (ad oggi 3 vittorie, 9 podi e 4 pole position, ndr), sempre con la squadra del nove volte iridato Valentino Rossi.

“Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura anche in fuga. Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il Bez; il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia di piloti che si andrà a formare con Jorge. Siamo davvero soddisfatti della nostra line up per il 2025, Martín e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing.”

