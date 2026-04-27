MotoGP | Test Jerez 2026 in DIRETTA (live e foto)

18:00 BANDIERA A SCACCHI! Grazie per averci seguito! Qui sotto trovate il report con i risultati completi della giornata di test. Buona serata!

17:57 Ogura passa al comando con 1:35.944

17:50 10 MINUTI AL TERMINE

17:21 40 minuti al termine, vi portiamo in pista con queste bellissime immagini:

Laps, laps and more laps! ✊ The riders are making the most of the #JerezTest ⏱️#MotoGP pic.twitter.com/yzr9BdbKVu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2026

17:11 TOP 10: R.Fernandez, Bezzecchi, M.Marquez, Acosta, A.Marquez, Quartararo, Di Giannantonio, Ogura, Bagnaia e Martin

17:06 Le impressioni di Bezzecchi su questa giornata di test:

16:59 R.Fernandez abbassa il suo crono in 1:35.949

16:34 Le modifiche di Aprilia sull’aerodinamica posteriore:

Tech alert! ️‍🔍 Check out the item Aprilia brought to the #JerezTest to measure the wind that will help them to design the rear aero after studying effectively the fluid that passes through that zone 👀#MotoGP pic.twitter.com/3kA5qtzw5N — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2026

16:33 Raul Fernandez torna davanti in 1:36.228

16:26 M.Marquez passa al comando con 1:36.277, Acosta distaccato di soli 22 millesimi

16:05 Seconda posizione per Acosta

15:47 Bagnaia sale in terza posizione

15:44 Terza posizione per Martin

15:32 A.Marquez sale in seconda posizione a 28 millesimi

15:29 R.Fernandez abbassa ancora e batte il crono di Alex Marquez registrato stamattina con 1:36.316

15:27 Bezzecchi si porta in seconda posizione ma poco dopo Raul Fernandez va al comando dei tempi in 1:36.741

15:18 Di Giannantonio sale al comando dei tempi con 1:36.745 davanti a Quartararo. Il tempo di A.Marquez della combinata non è ancora stato battuto

14:50 TOP 10: A.Marquez, Martin, Bagnaia, Moreira, Acosta, R.Fernandez, Quartararo, Miller, Morbidelli e M.Marquez

14:43 Alex Marquez passa in testa con 1:37.028, resta suo il miglior tempo nella combinata (1:36.394)

14:30 Settimo Pedrosa. M.Marquez in pista, al momento è ottavo

14:26 TOP 6: Martin, Moreira, Miller, Quartararo, Razgatlioglu e Morbidelli

14:20 Martin al comando della sessione con 1:37.118

13:54 Moreira in testa con 1:37.714

13:46 Quartararo subito al lavoro con 1:38.127 davanti a Miller. Resta sempre A.Marquez davanti nella combinata dei tempi (1:36.394)

13:20 SEMAFORO VERDE! Pit-lane aperta ma i piloti ne approfitteranno per fare pausa pranzo

13:02 Undicesimo Marini davanti ad Aldeguer. A seguire: Quartararo, Ogura, Bastianini, Moreira, Binder, Miller, Rins, Moreira, Razgatlioglu, Pedrosa e Savadori

13:00 BANDIERA A SCACCHI! Alex Marquez primo con 1:36.394, a seguire Zarco, Bagnaia, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, R.Fernandez, M.Marquez, Martin e Mir a chiudere la TOP 10

12:40 KTM porta in pista un nuovo pacchetto aerodinamico, testato da Pedrosa

12:35 L’uscita di Quartararo dai box:

12:32 Bagnaia sale in terza posizione. Qui a colloquio con Marc Marquez. Ducati ha provato la nuova carena

⏱️🔥

Monday morning at #SpanishGP means one thing:

Test Day. The action never stops.

Back on track to fine-tune the beasts💪#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/nW2jbW1A9G — Ducati Corse (@ducaticorse) April 27, 2026

12:00 La classifica a due ore dall’inizio dei test: A.Marquez (1:36.394), Zarco, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, R.Fernandez, M.Marquez, Martin, Mir e Quartararo. Da segnalare la caduta di Moreira, rider OK

11:48 Il programma di lavoro di Aprilia:

Con Marco Bezzecchi, il lavoro proseguirà con il test diversi componenti, tra cui un nuovo cupolino con delle innovazioni aerodinamiche. Il programma di lavoro di Jorge Martin sarà principalmente incentrato sulla prova di componenti che, a causa dell’assenza ai test invernali e dei weekend di gara molto compressi, non ha ancora avuto modo di utilizzare. Sono previste anche alcune prove in ambito aerodinamico.

In pista anche ⁠Lorenzo Savadori: consueto lavoro di sviluppo, concentrandosi sulla raccolta dati e sulla verifica di nuovi componenti. Ci saranno, inoltre, delle prove a livello elettronico e la possibilità per i piloti ufficiali di testare alcuni componenti portati già in pista anche dal Trackhouse MotoGP Team. Grazie alla stretta collaborazione tra i due team, alcune di queste soluzioni potrebbero rivelarsi interessanti anche per il team ufficiale.

11:47 A.Marquez si è messo davanti a tutti con 1:36.394 davanti a Zarco

11:14 Acosta al comando con 1:36.734

11:10 M.Marquez è salito in quarta posizione e incredibile ma, tempi fotocopia per Bezzecchi, Di Giannantonio e R.Fernandez! 1:36.769

11:00 La situazione in pista a un’ora dall’inizio dei test: Di Giannantonio, Bezzecchi, Acosta, Quartararo, Martin, A.Marquez, Marini, Miller, Zarco e Morbidelli

10:59 Di Giannantonio passa al comando con 1:36.769

10:50 TOP 10: Bezzecchi, Acosta, Di Giannantonio, Quartararo, Martin, A.Marquez, Marini, Zarco, Morbidelli e R.Fernandez. Undicesimo M.Marquez, a seguire: Toprak, Mir, Bagnaia, Ogura, Moreira, Binder, Bastianini, Miller, Rins e Pedrosa

10:47 Si migliorano Acosta che sale in seconda posizione e Di Giannantonio, terzo

10:38 Alex Marquez, vincitore della gara di ieri, si porta in terza posizione. Bezzecchi abbassa il tempo in 1:36.769

10:34 Quartararo sale in seconda posizione a 87 millesimi

10:31 TOP 10: Bezzecchi, Marini, M.Marquez, Di Giannantonio, Martin, R.Fernandez, Zarco, Bagnaia e Mir

10:27 Subito veloce Marc Marquez che sale in seconda posizione ma poco dopo è Marini a prendersi la seconda piazza

10:26 L’uscita dai box dei piloti LCR, Moreira e Zarco:

10:24 Terzo tempo per Martin a sette decimi di ritardo, Raul Fernandez si porta in quarta posizione. Di Giannantonio sale secondo. In pista oggi anche il test rider KTM, Dani Pedrosa

10:18 Bezzecchi abbassa il suo best lap con 1:36.970

10:16 Bezzecchi passa al comando con 1:37.512

10:14 Acosta si porta in terza posizione a sette decimi di ritardo. In pista anche Quartararo che si mette sesto

10:13 Salto in avanti di Marini con 1:37.539, quasi due decimi di vantaggio su Di Giannantonio

10:10 Di Giananntonio ha abbassato il suo tempo in 1:37.721, secondo Marini davanti a Binder

10:08 L’uscita dai box di Luca Marini:

Kick starting the #JerezTest, @Luca_Marini_97 is first Honda out on track. A busy day today with a lot of options to assess. 🇪🇸 pic.twitter.com/IWrzYAGnrW — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) April 27, 2026

10:06 Di Giannantonio al comando con 1:38.310 davanti a Bezzecchi e Rins

10:04 Rins, Di Giannantonio e Bezzecchi scendono in pista

10:00 SEMAFORO VERDE! Inizia l’attività in pista a Jerez

Diretta Test IRTA MotoGP Jerez – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Jerez de La Frontera dove, dalle 10 alle 18, team e piloti saranno impegnati in una giornata di test. Seguiteci su questa pagina per non perdervi gli aggiornamenti in tempo reale con tempi, foto e video dal circuito!

Ieri Alex Marquez ha conquistato la vittoria, precedendo Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il pilota del team Gresini Racing si è riscattato dopo un inizio di stagione sottotono, replicando la vittoria del 2025 sul circuito andaluso. Giornata da dimenticare invece per il team Ducati Factory con la caduta di Marc Marquez al primo giro e il ritiro di Francesco Bagnaia per un problema tecnico.

Weekend chiuso in positivo per Aprilia che oltre al secondo posto di Bezzecchi, ha piazzato tutte le sue moto in Top 10 (fatta eccezione per il test rider Lorenzo Savadori, costretto al ritiro per i postumi della caduta di ieri innescata da una manovra di Toprak Razgatlioglu).

Oggi per molti team sarà importante confrontare i dati del weekend, provare nuovi materiali e ottimizzare il setup in vista delle prossime gare.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ DALLE 10 ALLE 18