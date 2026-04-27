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CIV | Gp Misano Race 2: Delbianco fa doppietta in Superbike, stesso podio di Gara 1. Seconda vittoria anche per Kevin Zannoni in Supersport

Superbike a Delbianco che vince anche in Gara 2. Doppia vittoria per Zannoni in Supersport

di Redazione SBK27 Aprile, 2026
CIV | Gp Misano Race 2: Delbianco fa doppietta in Superbike, stesso podio di Gara 1. Seconda vittoria anche per Kevin Zannoni in Supersport CIV | Gp Misano Race 2: Delbianco fa doppietta in Superbike, stesso podio di Gara 1. Seconda vittoria anche per Kevin Zannoni in Supersport

Si è concluso primo round del CIV con le gare della domenica a Misano Adriatico. La classe Superbike ha confermato il podio di Gara 1 con la vittoria di Alessandro Delbianco (DMR Yamaha team) che si candida ufficialmente pilota da battere, per il secondo anno consecutivo.

Il dominio di Delbianco non sembra aver sorpreso appassionati e addetti ai lavori, anche se l’epilogo dei Gara 2 ha regalato lo stesso podio del sabato. Merito di una categoria rinnovata e combattuta che sta tirando fuori il potenziale dai team che hanno meglio imppattato in questo nuovo capitolo di gare. Secondo è giunto infatti ancora Gabriele Giannini (Scuderia Improve – Honda), seguito dal veterano dei veterani Michele Pirro (Garage51 – Ducati). Si muove la classifica anche nelle posizioni dietro il podio dove quarto è arrivato Samuele Cavalieri (Broncos racing team – Honda), quinto l’ottimo Christian Gamarino (Sisma racing team – BMW), reduce dal podio della 24ore di Le Mans e sesto Kevin Manfredi.(Atomico racing – Ducati). Peccato per Luca Ottaviani (Extreme racing sevice – Honda), che si è ritirato a soli due giri dalla fine per la rottura dell’asta del cambio e Michael Ruben Rinaldi (Bmax racing – Ducati) fermatosi a metà gara.

Sempre combattuta anche la Supersport, che ha dispetto della grande lotta, caratterizzata da innumerevoli sorpassi e testa a testa in ogni posizione, rileva lo stesso vincitore della prima manche. Kevin Zannoni (Broncos racing team – Ducati), ha infatti conquistato la seconda vittoria consecutiva e si lancia leader della classifica. Dietro di lui Lorenzo Dalla Porta (Promodriver – Yamaha), che migliora così il terzo posto del sabato e Niccolò Antonelli (Altogo racing – Yamaha), che metabolizzata la squalifica, torna sul podio con una prestazione da gran campione, dato il recupero dalla nona alla terza posizione.

In Sportbike abbiamo assistino ad un’altra gara molto combattuta e ricca di sorpassi. Ad avere la meglio è stato ancora Filippo Bianchi (MMP Velocità – Aprilia), che ha prevalso ancora su Bruno Ieraci (Morrovalle – Triumph), mentre terzo si è classificato Emiliano Ercolani (Gradara corse – Aprilia), che ha tolto il podio al terzo di Gara 1, Alfonso Coppola (MMP Velocità – Aprilia).

La Moto4 è andata in scena due volta con la Superpole vinta da Sebastian Josef Ferrucci (SM corse – Gea motorsport), che ha preceduto Davide Dotti (Buccimoto Factory) e Luca Rizzi (We Race Pos Corse). Meglio di ferrucci ha saputo fare però Rizzi che ha battuto ancora Edoardo Savino (Buccimoto Factory) e Mathias Tamburini (L30 racing), ancora a podio con il terzo posto.

Foto credit: Paolo Marletto

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