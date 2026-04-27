MotoGP | Test Jerez, dominio Aprilia: Trackhouse davanti a tutti [RISULTATI]

Aprilia conclude la giornata di test IRTA sul circuito di Jerez de La Frontera al comando. Sul finire della sessione pomeridiana, Ai Ogura è stato il più veloce. Il pilota del team Trackhouse, ha registrato il miglior crono nella combinata dei tempi in 1:35.944, precedendo il compagno di squadra, Raul Fernandez, di soli 5 millesimi. Terza posizione per l’Aprilia di Marco Bezzecchi.

I team oggi hanno lavorato principalmente sull’aerodinamica, puntando su nuove soluzioni. Aprilia ha utilizzato un nuovo cupolino con due appendici simili a due ali. Oltre a questo, sul codone è stato installato un sistema di acquisizione dati che ha incuriosito tutto il paddock!

Tech alert! ️‍🔍 Check out the item Aprilia brought to the #JerezTest to measure the wind that will help them to design the rear aero after studying effectively the fluid that passes through that zone 👀#MotoGP pic.twitter.com/3kA5qtzw5N — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2026

Quarto Marc Marquez. Tanto lavoro sull’aerodinamica anche da parte di Ducati per trovare una soluzione. Marc Marquez ha provato anche una nuova carena. La differenza rispetto alla versione precedente sta pancia, con una parte più profonda.

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Monday morning at #SpanishGP means one thing:

Test Day. The action never stops.

Back on track to fine-tune the beasts💪#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/nW2jbW1A9G — Ducati Corse (@ducaticorse) April 27, 2026

Quinto tempo per Pedro Acosta. KTM, con il test rider Dani Pedrosa (protagonista di una caduta senza conseguenze), ha testato una nuova carena che è stata poi fatta provare anche ad Acosta e Bastianini.

A seguire con la classifica, troviamo in sesta posizione la Ducati del team Gresini Racing di Alex Marquez, seguito da Fabio Quartararo. Anche il team giapponese ha provato un nuovo pacchetto aerodinamico ma il francese non si è detto particolarmente soddisfatto del lavoro svolto oggi.

Ottava posizione per Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46), seguito dalla Honda LCR di Johann Zarco. Honda non ha avuto nuove componenti da provare, lavoro quindi concentrato su setting ed elettronica. Puig, intercettato da Sky ha dichiarato che si è trattato di una scelta per trovare un compromesso tra lo sviluppo di quest’anno e quello dell’anno prossimo.

Francesco Bagnaia chiude la TOP 10 dei tempi. Ducati ha fatto sapere di non aver ancora capito qual è stato il problema che ha costretto il pilota piemontese al ritiro anche se le indagini sono concentrate sull’impianto frenante.

Laps, laps and more laps! ✊ The riders are making the most of the #JerezTest ⏱️#MotoGP pic.twitter.com/yzr9BdbKVu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2026

RISULTATI TEST MOTOGP JEREZ: LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI