MotoGP | GP Jerez Gara, Martin: “Ho portato a casa il massimo” [VIDEO]

MotoGP GP Jerez Aprilia Racing – Dopo un weekend non semplice, Jorge Martin è comunque riuscito a chiudere la gara con un risultato solido, conquistando il quarto posto e portando a casa il massimo possibile nelle condizioni date. Il pilota spagnolo ha costruito la sua prestazione soprattutto nei primi metri, grazie a una partenza molto efficace che gli ha permesso di inserirsi subito nel gruppo di testa e provare a rimanere agganciato ai riferimenti della corsa.

Con il passare dei giri, però, il feeling con la moto, in particolare con il posteriore, non è stato ottimale, limitando la sua capacità di attacco e costringendolo a gestire più che a spingere. In questa fase centrale della gara, lo spagnolo ha scelto un approccio più prudente, concentrandosi sulla gestione del ritmo e sul controllo degli avversari alle sue spalle, soprattutto negli ultimi giri. Nonostante le difficoltà, il quarto posto rappresenta un risultato importante in un contesto non ideale, soprattutto in ottica sviluppo. Il lavoro non si ferma qui: la giornata di domani sarà infatti dedicata alle prove e alla raccolta dati, con l’obiettivo di testare nuove soluzioni e trovare una base più stabile e competitiva.

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Jerez

“Sono contento perché abbiamo chiuso un weekend difficile. Oggi ho fatto una bellissima partenza, ho provato a stare con loro ma dopo due giri il feeling con il posteriore non era fantastico. Dopo 15 giri l’unica cosa che potevo fare era mantenere quelli dietro per stare tranquillo negli ultimi giri. Ho portato a casa il massimo, domani sarà importante per provare dei pezzi che non ho ancora sulla moto. Girare è sempre buono, è tutto importante per capire le reazioni della moto. Domani c’è tanto lavoro da fare ma è importante trovare una base che mi dà qualcosa in più per lottare sempre per il podio”





4.1/5 - (9 votes)