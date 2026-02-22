MotoGP | Test Buriram 2026: La seconda giornata in DIRETTA

Diretta Test MotoGP – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in collegamento con il circuito di Buriram per la seconda e ultima giornata di test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con aggiornamenti in tempo reale, live timing, foto e video dalla pista!

Nella giornata di ieri, il più veloce di tutti è stato Alex Marquez, seguito dal fratello Marc che ieri era indisposto con dolori allo stomaco ed è stato protagonista di due cadute. Buon terzo posto per Franco Morbidelli, seguito dall’Aprilia di Marco Bezzecchi. Quinto Johann Zarco con la Honda del team LCR Castrol, a precedere l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Settima la Honda di Joan Mir davanti alla KTM Tech 3 di Maverick Vinales. A chiudere la TOP 10, la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e la Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia.

DIRETTA TEST BURIRAM DAY 2

11:58 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra qualche giorno con il Gran Premio della Thailandia ma restate sul nostro sito per le dichiarazioni dei piloti! Buona giornata!

11:30 BANDIERA A SCACCHI!

11:20 TOP 10: Bezzecchi, Ogura, Di Giannantonio,

11:19 Quinto tempo per R.Fernandez

11:17 Ogura in seconda posizione

11:16 Bezzecchi abbassa ancora con 1:28.668 battuto il record fatto da Bagnaia nel 2024 (1:28.700)

11:14 Bezzecchi al comando con 1:28.813 e batte M.Marquez nella combinata

11:13 Di Giannantonio passa in testa con 1:29.173, secondo Martin davanti a Bezzecchi. Quarto Miller

11:01 Intervistato dai media, M.Marquez ha dichiarato che il suo obiettivo era di fare un long run e poi fermarsi. Ma è arrivata la caduta che è dipesa da una mancanza di concentrazione perché non si sente ancora bene

10:48 Morbidelli in seconda posizione a 2 decimi

10:40 Il punto di Davide Tardozzi sui test di Marquez e Bagnaia:

10:30 Un’ora al termine dei test

10:27 Uno scatto di Luca Marini che al momento occupa la quarta posizione:

Up into 🅿️4️⃣ as the final session resumes. @Luca_Marini_97 is aiming to end the #BuriramTest on a high 🔥 pic.twitter.com/NbcV0YCYuc — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) February 22, 2026

10:23 Poco prima dello stop c’è stata anche la caduta di A.Marquez, rider OK e moto arrivata ai box

10:21 TOP 10 (sessione pomeridiana) Bezzecchi 1:29.583, M.Marquez, Ogura, Marini, Zarco, R.Fernandez, A.Marquez, Mir, Martin e Vinales

TOP 10 (combinata dei tempi) M.Marquez 1:28.836, Bagnaia, Bezzecchi, A.Marquez, Acosta, Morbidelli, Martin, Ogura, R.Fernandez e Di Giannantonio

10:19 M.Marquez ha lasciato il Centro Medico, fortunatamente nessuna conseguenza per lui

10:15 SEMAFORO VERDE! Riprende l’azione a Buriram

09:49 BANDIERA ROSSA! Per sistemare gli air fence dopo la caduta di Marquez che è andato al Centro Medico

09:47 Caduta di M.Marquez in curva 3, rider OK! Problema tecnico per Vinales

09:41 M.Marquez in seconda posizione, Zarco quarto

09:34 Ogura sale in seconda posizione

09:26 Bezzecchi abbassa in 1:29.583 ma non è abbastanza per battere il tempo di M.Marquez nella combinata (1:28.836)

09:22 Binder sale in sesta posizione

09:17 Quartararo sale in quinta posizione a 1.4 di ritardo

09:08 TOP 7: Bezzecchi, Vinales, Bagnaia, Ogura, A.Marquez, Quartararo e Moreira

TOP 10 (combinata): M.Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, A.Marquez, Acosta, Morbidelli, Martin, Ogura, R.Fernandez e Di Giannantonio

09:03 Bezzecchi al comando con 1:29.974, secondo A.Marquez davanti a Quartararo

08:57 Quartararo e Binder in pista

08:43 Vinales torna al lavoro

08:04 Pista silenziosa, pausa pranzo in corso

07:53 A.Marquez in pista e si porta al comando con 1:31.313

07:31 SEMAFORO VERDE! Riprende l’attività in pista

07:04 La classifica dei tempi della sessione mattutina:

07:00 BANDIERA A SCACCHI! Prove di partenza fino alle 07:20 e poi riprenderà l’attività in pista ma molti ne approfitteranno per la pausa pranzo

06:52 Giornata positiva per Aprilia che attualmente vede tutti i suoi piloti in Top 10: Bezzecchi è terzo a 1 decimo, Martin è settimo a 3 decimi, Ogura è ottavo a 4 decimi e R.Fernandez è nono a 9 decimi

06:51 Pedro Acosta in azione:

06:27 Per quanto riguarda Marc Marquez, Ducati avrebbe pronto sul tavolo un contratto biennale ma il nove volte iridato vuole prendersi del tempo per decidere. Tutto dipenderà dalla sua forma fisica:

#MotoGP #MotoGP2026 #BuriramTest ⏱️ #Motorionline Sulla prima giornata di test a Buriram: "Quando mi sono svegliato stamattina sapevo già che sarebbe stata una giornata difficile" https://t.co/nmFFipiCbO — MotoGrandPrix (@motograndprixit) February 21, 2026

06:23 Il suo posto in Ducati verrà presto da Pedro Acosta mentre Alex Marquez dovrebbe lasciare il team Gresini con destinazione KTM

06:20 Inizia a comporsi la scacchiera per il 2027. Nella prossima settimana ci saranno vari annunci e uno di questi potrebbe essere il passaggio di Pecco Bagnaia in Aprilia. Ducati avrebbe offerto al pilota piemontese il trattamento da ufficiale ma in un team satellite:

06:00 Un’ora al termine della prima sessione, in pista solo Bezzecchi, Acosta, Fernandez e Pirro

05:55 Le posizioni dei piloti italiani: Bagnaia 2°, Bezzecchi 3°, Morbidelli 6°, Di Giannantonio 10°, Marini 11°, Bastianini 16°, Pirro 22°

05:50 Due Ducati e un’Aprilia al comando, Acosta quinto con la migliore delle KTM. La migliore delle Honda è quella di Marini, 11esimo, mentre la miglior Yamaha è quella di Quartararo, 17esimo

05:42 I piloti ufficiali Honda Luca Marini e Joan Mir occupano rispettivamente l’11esima e 12esima posizione a 0.615s e 0.617s dalla vetta

The wheel of progress continues to turn, steadily, in silence.#BuriramTest pic.twitter.com/UOIjujZ3HT — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) February 22, 2026

05:40 I primi 10 piloti sono racchiusi in 0.575s, Marc Marquez che è in testa ha girato in 1:28.836, mentre Di Fabio Di Giannantonio, decimo, in 1:29.411

05:25 Ancora nessuna simulazione Sprint, i piloti sembrano volerla “rimandare” alla sessione pomeridiana

05:18 In pista solo Maverick Vinales, al momento 12° e le Yamaha di Fabio Quartararo (17° a 1.370s dalla vetta) e Toprak Razgatlioglu (20° a 2.186s da Marc Marquez)

05:05 Diogo Moreira su Honda LCR è 15esimo a 1.084s dalla vetta. Il Campione del Mondo della Moto2 2025 vince al momento la “battaglia” con l’altro debuttante, Toprak Razgatlioglu. Il pilota Yamaha Pramac nonché tre volte iridato della Superbike è 20esimo a 2.186s dal capo-classifica Marc Marquez

05:01 La classifica provvisoria dei test MotoGP di Buriram



05:00 Due ore al termine della prima sessione, poi 10 minuti per le prove di partenza, seconda sessione e ancora prove di partenza

04:57 Gli unici piloti a girare sotto al “muro” del minuto e ’29 sono Marc Marquez (1:28.836), Pecco Bagnaia (1:28.883) e Marco Bezzecchi (1:28.952). Ricordiamo che il giro record appartiene a Bagnaia, 1:28.700 (2024)

04:55 Yamaha ancora in grande difficoltà. La migliore YZR-M1 V4 è quella di Fabio Quartararo, 17° a 1.370s dalla vetta. Alex Rins è 18°, Toprak Razgatlioglu 20° a 2.186s dal capoclassifica e Jack Miller 21esimo a 2.395s da Marc Marquez

04:51 Le posizioni dei piloti italiani: Bagnaia 2°, Bezzecchi 3°, Morbidelli 5°, Di Giannantonio 9°, Marini 10°, Bastianini 16°, Pirro 22°

04:50 Top Ten: Marc Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, Acosta, Morbidelli, Martin, Ogura, Fernandez, Di Giannantonio, Marini

04:39 Marc Marquez si porta in testa con il crono di 1:28.836, 0.047s meglio del team-mate Pecco Bagnaia

04:31 Ancora nessun time attack per Marc Marquez

04:15 Si abbassano i tempi. Bagnaia è il più veloce con 1:28.883, appena dietro al miglior tempo di Marc Marquez nel test del 2025 e a soli 0.183s dal record ufficiale di giro assoluto che gli appartiene

04:12 Classifica:

Oggi è l’ultima occasione prima di decidere l’omologazione del pacchetto aerodinamico di inizio stagione

Toprak Razgatlioglu sta ancora lavorando sull’ergonomia della sua Yamaha YZR-M1, questo perchè il tre volte iridato della Superbike è molto alto ed era abituato ad una moto “stradale”

04:04 Bagnaia porta la sua Ducati GP GP26 al terzo posto, dietro all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla KTM di Pedro Acosta

03:58 Lasciano i box anche i rookies Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira e Jack Miller, tutti i piloti in pista

03:53 Bezzecchi in testa con 1:28.952. Seguono Fernandez, Alex Marquez, Morbidelli, Martin, Di Giannantonio, Mir, Zarco, Marc Marquez e Vinales.

03:51 Gli unici piloti ancora ai box sono i rookies Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira e Jack Miller

03:50 Top Ten: Morbidelli, Martin, Di Giannantonio, Zarco, Vinales, Mir, Bastianini, Acosta, Binder, Bezzecchi.

03:46 Fabio di Giannantonio ha avuto un problema tecnico ed è tornato ai box, mentre Martin si è portato in seconda posizione

03:45 Marc Marquez è sceso in pista, mentre Di Giannantonio si porta in seconda posizione alle spalle del team-mate Morbidelli

03:42 Ancora ai box i fratelli Marquez, così come Jorge Martin, Luca Marini, i rookies Razgatlioglu e Moreira, Mir, Miller e Pirro

03:40 Morbidelli sceso in pista si porta al comando davanti alle KTM di Vinales e Acosta (che nel frattempo sono rientrate ai box, ndr)

03:35 Subito in pista le KTM di Vinales e Acosta, le Aprilia Trackhouse MotoGP Team di Ogura e Fernandez, le Yamaha Di Quartararo e Rins e la Ducati di Pecco Bagnaia

03:30 Buongiorno sta per iniziare l’ultimo giorno dei test pre-stagionali MotoGP 2026, 30 minuti di anticipo rispetto al Day 1 a causa della scarsa luce

Record ufficiali di Buriram MotoGP

Miglior giro: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1:28.700 (2024)

Giro più veloce in gara: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1:30.637 (2025)

