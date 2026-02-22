MotoGP | Test Buriram Day 2: Bezzecchi da record, Bagnaia è quarto

Aprilia in grande spolvero nella seconda ed ultima giornata di test IRTA della MotoGP al Chang International Circuit di Buriram, circuito dove la settimana prossima prenderà il via la stagione 2026 Motomondiale.

Il più veloce del Day 2 e della due giorni di test è stato Marco Bezzecchi, che con il crono di 1:28.668 è riuscito anche a battere il record della pista che risaliva al 2024 e che apparteneva a Pecco Bagnaia, che aveva girato in 1:28.700.

Il “Bez” è sempre stato tra i protagonisti della giornata ed ha chiuso davanti ad un’altra Aprilia, quella del giapponese Ai Ogura, che in sella alla RS-GP26 del Trackhouse MotoGP Team ha chiuso a soli 0.097s dal riminese.

Terzo tempo per Marc Marquez, autore oggi della terza caduta in due giorni. Il nove volte iridato della Ducati è caduto alla curva 3 durante la simulazione Sprint ed ha fatto sapere che la caduta era dovuta alla sua non perfetta forma fisica.

Resta comunque una due giorni positiva per il #93 della “Rossa” che ha chiuso a 0.168s dalla vetta. Alle sue spalle staccato di soli 0.047s troviamo Pecco Bagnaia.

Il due volte iridato della MotoGP è andato più forte sul giro secco che non sulla distanza gara, ma ha lavorato molto con gomme usate in previsione weekend di gara.

Quinto tempo per Alex Marquez, anche lui caduto senza conseguenze come il fratello Marc. Il pilota del Gresini Racing, che ha girato in 1:28.961, ha preceduto la la KTM di Pedro Acosta, con il pilota di Mazarron che ha chiuso davanti alla Ducati del VR46 Racing Team del nostro Franco Morbidelli.

Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts — 2026 season is about to take off! 🚀⚫️🟡#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam #BuriramTest pic.twitter.com/WrsnFuEcHe — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) February 22, 2026

Buono il rientro di Jorge Martin, che solo ieri è tornato in sella, non lo faceva da novembre 2025, test di Valencia. Il madrileno dell’Aprilia ha chiuso a 0.499s dalla vetta, ottava posizione, mettendo dietro la Ducati del VR46 Racing Team di Fabio di Giannantonio e la migliore delle moto giapponesi, la Honda ufficiale del connazionale Joan Mir. Il #36 della casa di Tokio paga un gap dalla vetta di 0.628s.

Just a little bit left… pic.twitter.com/emLfxPA92p — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) February 22, 2026

Undicesimo tempo per la seconda Aprilia Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez. Il #25 ha portato la sua RS-GP26 davanti alla KTM RC16 ufficiale di Brad Binder e alla Honda ufficiale del nostro Luca Marini, 13esimo a 0.783s dalla vetta. Seguono la KTM del Team Tech3 di Maverick Vinales, la Honda del Team LCR del francese Johann Zarco.

Capitolo Yamaha. La YZR-M1 V4 è molto indietro rispetto alla concorrenza, ma quantomeno ha diminuito il distacco dai primi. Jack Miller (Pramac Racing) ha infatti chiuso a 1.004s in 16esima posizione, davanti alla M1 dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo (+1.033s).

Subito dietro la seconda KTM RC16 del Team Tech3 del nostro Enea Bastianini, ancora lontano dalla vetta. La “Bestia”, 18esimo, ha preceduto il migliore dei rookies, il brasiliano Diogo Moreira, Honda LCR e la seconda Yamaha ufficiale, quella di Alex Rins.

Continua a faticare il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, 21esimo ad oltre due secondi dalla vetta, esattamente 2.104s. Dietro a lui solo il tester Ducati Michele Pirro, in pista con la Ducati del Gresini Racing lasciata libera dall’infortunato Fermin Aldeguer.

Foto: Valter Magatti

Test MotoGP Buriram Day 2 – I tempi finali

Official Buriram MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1:28.700 (2024)

Fastest race lap: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1:30.637 (2025)

