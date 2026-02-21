MotoGP | Test Buriram Day 1, Marini: “Soddisfatto del lavoro”

Il team Honda HRC Castrol ha concluso una prima giornata di test piuttosto solida sul circuito di Buriram. Buone indicazioni sono arrivate da Joan Mir, autore del settimo tempo nella combinata dei tempi. Lo spagnolo si è detto soddisfatto del tempo ottenuto, pur puntando a completare un numero maggiore di giri nella giornata successiva.

Prestazione buona anche per Luca Marini, che ha chiuso la sessione mattutina al terzo posto e si è mantenuto costantemente entro mezzo secondo dai migliori riferimenti cronometrici. L’italiano ha completato 60 giri complessivi, chiudendo dodicesimo nella combinata. L’obiettivo principale di Luca, resta il miglioramento del grip posteriore.

Dichiarazioni Luca Marini Test Buriram Day 1 Honda Castrol MotoGP 2026

“Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto all’ultimo test, continuando a migliorare progressivamente. Il vero banco di prova sarà venerdì, ma sono soddisfatto del lavoro svolto finora e dei componenti che siamo riusciti a valutare. Tutti hanno lavorato molto bene oggi, concentrandosi sul nostro obiettivo principale: aumentare il grip al posteriore. Per il resto siamo in una buona posizione, soprattutto se confrontiamo la situazione attuale con quella di un anno fa”

Dichiarazioni Joan Mir Test Buriram Day 1 Honda Castrol MotoGP 2026

“Nel complesso è stata una buona giornata, anche se forse non così lineare come mi aspettavo, perché abbiamo dovuto lavorare su alcuni aspetti tra le due moto che abbiamo qui. Questo ci ha fatto perdere un po’ di tempo al mattino, ma successivamente siamo riusciti a concentrarci e a portare avanti molto lavoro, vivendo una parte di giornata davvero positiva. Il nostro pacchetto non è ancora perfetto, ma ci permette comunque di realizzare un buon giro secco, e questo è un segnale incoraggiante per il primo giorno qui. Domani faremo un ulteriore passo, provando gli ultimi elementi prima di iniziare a pensare in ottica gara”

Foto: Valter Magatti

4.7/5 - (42 votes)