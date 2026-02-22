SBK | Gp Phillip Island: Bulega vince la Superpole Race davanti a Bassani e Alex Lowes

Dopo aver dominato Gara 1, Nicolò Bulega (Ducati Aruba.it Racing) non molla e si prende anche la Superpole Race di Phillip Island, valevole per lo schieramento di partenza della seconda manche.

Una gara sprint, con il pilota romagnolo che nelle prime fasi di gara si era fatto superare dalla concorrenza, visto una partenza non proprio perfetta.

Giro dopo giro il pilota della Ducati ha guadagnato posizioni riportandosi in testa e chiudendo la gara davanti alle due Bimota di Axel Bassani e Alex Lowes, veloci come in prova, ed entrambi capaci di arginare un minimo la fuga del ducatista.

Al quarto posto troviamo Yari Montella con la Ducati del team Barni Spark Racing, che scende in seconda fila insieme a Sam Lowes, quinto su Ducati ELF Marc VDS e lo statunitense Garrett Gerloff sesto con la Kawasaki. Settimo posto per Alvaro Bautista con la seconda moto del team Barni Spark Racing, che precede nell’ordine Lorenzo Baldassarri (Ducati GoEleven), Iker Lecuona del team Aruba.it e Danilo Petrucci su BMW, a definire la griglia di partenza.

Restano invariate le posizioni della Superpole per gli altri piloti, anche se un ottimo Tarran MacKenzie è arrivato undicesimo con la Ducati di MGM Optycal Express Racing davanti ad Alberto Surra, rookie in sella alla Panigale V4R di Motocorsa.

Seguono i connazionali Stefano Manzi e Andrea Locatelli rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo su Yamaha, poi Ryan Vickers (Honda HRC), Remy Gardner (GYTR GTR Yamaha), Tetsuta Nagashima con l’altra Honda HRC e Miguel Oliveira su BMW, che nei pochi giri a disposizione non è riuscito a entrare nella top ten (anche per un problema alla sua BMW, ndr) e dovrà partire nuovamente dal fondo. Chiudono Bahattin Sofuoglu e Mattia Rato di Yamaha Motoxracing.

Record Ufficiali Phillip Island WorldSBK

Best lap: Nicolò Bulega, Ducati, 1:27.916 (2024)

Fastest race lap: Nicolò Bulega, Ducati, 1:28.564 (2024)

Superbike Gp Australia Phillip Island Superpole Race Ordine di arrivo

Gli orari della Superbike 2026 a Phillip Island

Dom. 22 Feb. AUS ITA WARM UP 10:30 00:30 Superpole Race 13:00 03:00 Gara 2 16:00 06:00

3.1/5 - (16 votes)