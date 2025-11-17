MotoGP | Test a Valencia: domani si accendono i motori per il 2026

Test MotoGP Valencia – Il circuito Ricardo Tormo di Valencia torna protagonista con l’attesissima giornata di Test IRTA MotoGP, una sessione che tradizionalmente apre lo sguardo sulla nuova stagione ancora prima della pausa invernale. Dalle 10:00 alle 18:00, team e piloti scendono in pista per raccogliere dati, valutare aggiornamenti tecnici e iniziare il lavoro in vista del prossimo campionato.

Questa giornata rappresenta un momento cruciale non solo per lo sviluppo delle moto, ma anche per vedere all’opera i piloti alle prese con nuovi colori o nuove sfide. È l’occasione per vedere, oltre i veterani, l’esordio de rookie. Toprak Razgatlioglu, reduce dalla vittoria Mondiale in WSBK è pronto a debuttare in sella alla Yamaha del team Prima Pramac Yamaha, mentre Diogo Moreira, laureatosi ieri Campione del Mondo Moto2, porta il Brasile nella classe regina, debuttando in sella alla Honda del team LCR. Grande occasione anche per Nicolò Bulega che sarà presente al test in sostituzione di Marc Marquez, alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio alla spalla. Sarà assente anche Franco Morbidelli che si è infortunato ieri alla mano dopo aver colpito la Honda di Aleix Espargarò in griglia di partenza.

Tutto è pronto, seguiteci dalle 10 alle 18 per non perdervi tutte le novità da Valencia!