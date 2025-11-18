MotoGP

MotoGP | Test Valencia: Vietti in pista al posto di Morbidelli

Il pilota piemontese affiancherà il romano Fabio Di Giannantonio

di Alessio Brunori18 Novembre, 2025
GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Sarà Celestino Vietti a scendere in pista in sella alla Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team al posto dell’infortunato Franco Morbidelli.

Il Team di Valentino Rossi ha deciso di dare questa opportunità ad un suo pilota dell’Academy in seguito alla frattura alla mano sinistra riportato da Franco Morbidelli nel pre-gara di domenica, quando l’italo-brasiliano aveva tamponato mentre arrivava in griglia dopo il giro di ricognizione la Honda di Aleix Espargarò.

Il pilota Moto2 della VR46 Riders Academy sarà per la prima volta una MotoGP, la Ducati Desmosedici GP. Ricordiamo che l’attuale pilota SpeedUp Moto2 ha corso con il VR46 Racing Team nelle categorie minori per quattro stagioni, dal 2019 al 2022.

