MotoGP | Test Valencia 2025 in DIRETTA (foto e video)

Diretta Test MotoGP Valencia – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Ricardo Tormo di Valencia, dove dalle 10 alle 18 si disputeranno i test post-season IRTA MotoGP! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con aggiornamento su tempi, lavoro dei team e foto in diretta dal circuito.

Ieri si è disputata l’ultima gara di questa fantastica stagione, con la vittoria di Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Mentre ieri sera, si è tenuto il Galà di premiazione FIM dove sono stati premiati i tre migliori piloti di questa stagione: il nove volte Campione del Mondo Marc Marquez, il vice Campione del Mondo Alex Marquez e Marco Bezzecchi che è stato autore di una stagione incredibile al debutto con Aprilia.

Ma ormai il 2026 è alle porte e da oggi si inizia a lavorare per la prossima stagione. La pausa invernale infatti non sarà così lunga e sarà fondamentale questa giornata per avere le prime indicazioni e i feedback dei piloti per la nuova stagione che inizierà ufficialmente il prossimo 1 marzo con il Gran Premio di Thailandia.

E da oggi, diamo ufficialmente il benvenuto ai nuovi arrivati in MotoGP: il Campione del Mondo WSBK Toprak Razgatlioglu con la Yamaha Pramac e il Campione del Mondo Moto2, Diogo Moreira con la Honda LCR!

DIRETTA TEST IRTA MOTOGP VALENCIA DALLE 10 ALLE 18