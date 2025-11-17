MotoGP | GP Valencia: Morbidelli tampona Espargarò in griglia [VIDEO]

MotoGP Valencia – Franco Morbidelli è stato protagonista di un episodio davvero incredibile verificatosi poco prima della partenza del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota italo-brasiliano del team Pertamina Enduro VR46 infatti, nel posizionarsi in griglia ha colpito il posteriore della Honda del test rider Aleix Espargarò (con il quale ci sono già stati episodi e screzi in passato, ndr). Lo spagnolo si è posizionato sulla sua piazzola e ha dato una pinzata ai freni anteriori, manovra che deve avere colto di sorpresa Morbidelli, il quale ha cercato di evitare il contatto ma ormai era troppo tardi. Nell’impatto, la sua mano sinistra è rimasta schiacciata contro lo scarico della Honda RC213V. Franky ha provato a riprendere il via alla gara ma la mano era troppo dolorante e dopo un check up medico, è stata riscontrata la frattura del quinto metacarpo che non gli permetterà di scendere in pista per la giornata di test prevista per domani.



