MotoGP | Morbidelli salta anche il GP della Repubblica Ceca a Brno

GP Repubblica Ceca Brno Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli dopo aver saltato il Gran Premio di Germania, sarà assente anche in Repubblica Ceca, a Brno.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team dopo un’ultima visita medica svolta lunedì in Italia e un piano intenso di riabilitazione e fisioterapia nelle ultime 48 ore, ha deciso insieme al Team di non participerà al dodicesimo GP dell’anno per concentrarsi sul recupero della spalla sinistra infortunata al Sachsenring.

Il #21 della Ducati sarà comunque presente a Brno per lavorare con il team nel box e fuori pista, continuando con il piano di fisioterapia.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Dopo di due giorni di visite mediche, sessioni di fisioterapia e riposo, abbiamo deciso insieme al team di saltare questo GP a Brno. È sempre difficile prendere una decisione come questa, ma, dopo una caduta importante come quella del Sachsenring e in questo momento del campionato prima della pausa estiva, non ha senso prendere questo rischio perché il dolore della spalla sinistra è ancora persistente. Ovviamente non è un momento facile, ma ho ricevuto tanto supporto da parte di tutto il team, la VR46 Riders Academy e tutti i fan che non vedo l’ora di vedermi recuperato. Questo weekend sarò a Brno perché voglio continuare a lavore insieme al mio staff e perché il team mi dà la possibilita di continuare in circuito tutto il piano di fisioterapia per ritornare in pista a Austria il più ricuperato possibile.”

2.4/5 - (8 votes)