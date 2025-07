MotoGP | GP Brno, Marc Marquez: “Tracciato bello e impegnativo”

GP Repubblica Ceca Brno Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez, vero e proprio mattatore della prima parte di stagione, è pronto a tornare in pista a Brno, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca, 12esima tappa della MotoGP 2025.

L’otto volte iridato ha bei ricordi della pista ceca, su tutti la pole position del 2019 con asfalto bagnato e gomme slick, un vero e proprio capolavoro in sella alla Honda.

Video Pole Gp Repubblica Ceca Brno 2019 Marc Marquez slick con pista umida e pioggia

Tre volte vittorioso a Brno in MotoGP (2013, 2017 e 2019) e reduce da quattro weekend a bottino pieno, il #93 della Ducati cercherà l’ennesima vittoria prima del meritato riposo, tre settimane di stop che seguiranno la gara di domenica.

Brno è una delle piste più storiche e leggendarie nel calendario della MotoGP, uno dei tracciati dal layout più particolare con il settore quattro tutto in salita fino al traguardo.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Vengo da un weekend all’attacco. Ho provato a gestire, anche considerato il meteo di sabato, ma alla fine ho preso qualche rischio e ho centrato il massimo obiettivo anche a livello di punti. Qui a Brno partiremo un po’ da zero, non ho mai girato qui con la Ducati e anche a livello di asfalto non sappiamo bene cosa troveremo. Questo è decisamente uno dei tracciati più belli e impegnativi dell’intero calendario e non vedo l’ora di scendere in pista

