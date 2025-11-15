MotoGP | Gp Valencia Sprint Race: vince Alex Marquez, Di Giannantonio è terzo

MotoGP Gp Valencia Sprint Race – Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara “corta” della stagione della MotoGP, disputata sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Il vice-campione del Mondo del Gresini Racing si porta a casa il successo nella gara di casa, andando a precedere il connazionale della KTM Pedro Acosta, che ha chiuso a 1.149s dal #73 della Ducati, che ricordiamo guida la Desmosedici GP 25. Quinta vittoria Sprint per Alex Marquez, terza della stagione, 52 vittorie Ducati nelle Sprint, 19 nel 2025.

Sul terzo gradino del “podio” il romano Fabio Di Giannantonio, che alla fine della Sprint ha beffato Raul Fernandez, rider Aprilia Trackhouse MotoGP Team. Il “Diggia” (sesta medaglia Sprint, ndr) che guida la Desmosedici GP 25 è arrivato a 2.637s dalla vetta.

Solamente quinto Marco Bezzecchi, che ha perso cinque posizioni in partenza e che poi ha recuperato una sola posizione. Il “Bez” ha chiuso davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e alla Yamaha di Fabio Quartararo, settimo sotto alla bandiera a scacchi.

A punti anche Brad Binder con la KTM Factory e Ai Ogura, nono con l’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team. Decimo al traguardo Johann Zarco con la migliore delle Honda.

Gli ufficiali Luca Marini e Joan Mir sono usciti nel corso del secondo giro, quando lo spagnolo dopo aver perso l’anteriore della sua RC213V ha “falciato” il pesarese.

Dietro a Zarco, Fermin Aldeguer con la Ducati GP 24 del Gresini Racing (buttato fuori traiettoria da Jack Miller, con quest’ultimo che ha dovuto poi cedere 3 posizioni ma che fallendo, è stato penalizzato con un long-lap, ndr).

Tornando agli italiani, Enea Bastianini ha chiuso 13esimo con la KTM del Team Tech3, Pecco Bagnaia 14esimo con la Ducati Factory dopo essere partito nelle retrovie dopo una difficile Q1 (sembra sia rimasto senza benzina, ndr) e Nicolò Bulega (che sostituisce l’infortunato Marc Marquez, ndr) 16esimo e con buoni tempi sul giro.

Foto: Valter Magatti

