Moto2 | Gp Valencia Qualifiche: Holgado, pole da record, Vietti è decimo

Moto2 Gp Valencia Qualifiche – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto2, 22esimo e ultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Per il Rookie of The Year 2025 si tratta della quarta pole stagionale, con tanto di record della pista, 1:31.715. Con il pilota del Team Aspar in prima fila Izan Guevara con la Boscoscuro del Pramac Racing e Senna Agius, rider Intact GP.

I due che sono staccati rispettivamente dalla vetta di 0.158s e 0.171s precedono Albert Arenas, con il pilota Gresini Racing che apre la seconda fila dove troviamo anche Manuel Gonzalez, rider Intact GP (secondo in classifica a 24 punti da Diogo Moreira, nono in questa Q2, ndr) e Alex Escrig (Forward).

Terza fila per i piloti Red Bull Ajo Collin Veijer e Daniel Munoz e per il sopra citato Moreira (Italtrans Racing Team).

Decimo tempo e quarta fila per il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team), mentre il connazionale Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) chiude 15esimo.

Foto: Valter Magatti

