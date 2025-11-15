Moto2 | Gp Valencia Qualifiche: Holgado, pole da record, Vietti è decimo
I contendenti al Titolo Manuel Gonzalez e Diogo Moreira partiranno rispettivamente dalla seconda e terza fila
Moto2 Gp Valencia Qualifiche – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto2, 22esimo e ultimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Per il Rookie of The Year 2025 si tratta della quarta pole stagionale, con tanto di record della pista, 1:31.715. Con il pilota del Team Aspar in prima fila Izan Guevara con la Boscoscuro del Pramac Racing e Senna Agius, rider Intact GP.
I due che sono staccati rispettivamente dalla vetta di 0.158s e 0.171s precedono Albert Arenas, con il pilota Gresini Racing che apre la seconda fila dove troviamo anche Manuel Gonzalez, rider Intact GP (secondo in classifica a 24 punti da Diogo Moreira, nono in questa Q2, ndr) e Alex Escrig (Forward).
Terza fila per i piloti Red Bull Ajo Collin Veijer e Daniel Munoz e per il sopra citato Moreira (Italtrans Racing Team).
Decimo tempo e quarta fila per il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team), mentre il connazionale Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) chiude 15esimo.
Foto: Valter Magatti
moto2 Qualifica 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:31.715
|2
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:31.873
|+0.158
|3
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:31.886
|+0.171
|4
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:32.020
|+0.305
|5
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:32.065
|+0.350
|6
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:32.077
|+0.362
|7
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:32.098
|+0.383
|8
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:32.109
|+0.394
|9
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:32.131
|+0.416
|10
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|1:32.157
|+0.442
|11
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:32.258
|+0.543
|12
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:32.313
|+0.598
|13
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:32.318
|+0.603
|14
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:32.387
|+0.672
|15
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:32.457
|+0.742
|16
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|1:32.486
|+0.771
|17
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:32.527
|+0.812
|18
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:32.618
|+0.903
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Qualifica 2
