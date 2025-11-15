Moto2

Moto2 | Gp Valencia Qualifiche: Holgado, pole da record, Vietti è decimo

I contendenti al Titolo Manuel Gonzalez e Diogo Moreira partiranno rispettivamente dalla seconda e terza fila

di Alessio Brunori15 Novembre, 2025
Moto2 Gp Valencia Qualifiche – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto2, 22esimo e ultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Per il Rookie of The Year 2025 si tratta della quarta pole stagionale, con tanto di record della pista, 1:31.715. Con il pilota del Team Aspar in prima fila Izan Guevara con la Boscoscuro del Pramac Racing e Senna Agius, rider Intact GP.

I due che sono staccati rispettivamente dalla vetta di 0.158s e 0.171s precedono Albert Arenas, con il pilota Gresini Racing che apre la seconda fila dove troviamo anche Manuel Gonzalez, rider Intact GP (secondo in classifica a 24 punti da Diogo Moreira, nono in questa Q2, ndr) e Alex Escrig (Forward).

Terza fila per i piloti Red Bull Ajo Collin Veijer e Daniel Munoz e per il sopra citato Moreira (Italtrans Racing Team).

Decimo tempo e quarta fila per il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team), mentre il connazionale Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) chiude 15esimo.

moto2 Qualifica 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:31.715
2 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:31.873 +0.158
3 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:31.886 +0.171
4 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:32.020 +0.305
5 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:32.065 +0.350
6 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:32.077 +0.362
7 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:32.098 +0.383
8 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:32.109 +0.394
9 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:32.131 +0.416
10 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team 1:32.157 +0.442
11 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:32.258 +0.543
12 44 Aron Canet Fantic Racing 1:32.313 +0.598
13 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:32.318 +0.603
14 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:32.387 +0.672
15 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:32.457 +0.742
16 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 1:32.486 +0.771
17 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:32.527 +0.812
18 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:32.618 +0.903

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Qualifica 2

